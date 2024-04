Israel e atacat din toate părțile! Din Liban trage cu rachete, se așteaptă și implicarea rebelilor Houthi din Yemen / Video

Sirenele sună în comunitatea Snir, din nordul Israelului, pe fondul unui atac cu rachete din Liban. Hezbollah a desfășurat atacuri zilnice asupra nordului Israelului, pe fondul războiului din Fâșia Gaza.

Nu există rapoarte imediate despre pagube sau răni în urma atacului.

Este de așteptat că în acest conflict să intervină și rebelii Houthi din Yemen, care ar putea lansa și aceștia, la rândul lor, un atac asupra Israelului.

BREAKING: NORTH ISRAEL ON RED ALERT



A Red Alert has been activated in Snir, northern Israel, due to a rocket attack from Lebanon.



Alarms sound as hostilities intensify with incoming fire from the north.



