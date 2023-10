Israelul a cedat presiunilor internaționale - Ajutorul umanitar ajunge într-o zonă sigură din Fâșia Gaza

Forțele de apărare israeliene spun că palestinienii ar trebui să meargă într-o zonă umanitară din zona Al-Mawasi, în apropiere de Khan Younis, unde "ajutorul umanitar internațional va fi furnizat în funcție de necesități"

De asemenea, își reînnoiește apelurile către palestinienii din partea de nord a Fâșiei Gaza să evacueze spre sud, deoarece armata a avertizat că va viza în curând puternic această zonă.

Armata publică o hartă a zonei.

Marți, Israelul a bombardat zone din Khan Younis și Rafah, orașe în care s-au adunat palestinienii care au fugit din nord în urma avertismentului FDI, stârnind furie.

The IDF calls on #GazaCity residents to evacuate south for their protection.



Al-Mawasi is where international #HumanitarianAid will be provided as needed. pic.twitter.com/HT4PGtzNre