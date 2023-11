Israelul a comis 'greșeala' care a dat foc lumii arabe: au reușit să-i supere și pe americani/ Video

"Regatul Arabiei Saudite condamnă cu cea mai mare fermitate ţintirea inumană de către forţele de ocupaţie israeliene a taberei de refugiaţi Jabaliya din Fâşia Gaza asediată, în care au fost ucişi şi răniţi numeroşi civili nevinovaţi", a indicat Ministerul Afacerilor Externe saudit pe X (fosta reţea Twitter).

Ministerul Sănătăţii al guvernului condus de gruparea islamistă Hamas în Fâşia Gaza a anunţat marţi că cel puţin 50 de persoane au fost ucise într-o tabără de refugiaţi în urma unui bombardament israelian în partea de nord a enclavei palestiniene.

Bombardamentul, al cărui bilanţ final ar putea fi mult mai mare, a distrus cel puţin 20 de clădiri în tabăra de refugiaţi de la Jabaliya, a adăugat sursa citată.

Armata israeliană a confirmat că a bombardat marţi tabăra de refugiaţi din Jabaliya în Fâşia Gaza, afirmând că a ucis acolo un comandant al Hamas care era, potrivit ei, unul dintre responsabilii pentru atacul lansat în Israel de mişcarea palestiniană pe 7 octombrie.

Secretarul american al apărării, Lloyd Austin, "a subliniat necesitatea de a acorda prioritate siguranţei civililor în cadrul operaţiunilor militare", în timpul unei convorbiri telefonice avute marţi seara cu ministrul israelian al apărării, Yoav Gallant, a informat Pentagonul.

Comunicatul american este emis la câteva ore după bombardarea de către armata israeliană a unui bastion Hamas din tabăra de refugiaţi de la Jabalia, care s-a soldat cu un număr mare de victime civile, pe lângă luptătorii Hamas.

Decizia de a începe comunicatul cu acest mesaj pare să indice disconfortul Washingtonului faţă de atac, deşi acest aspect a fost inclus în fiecare apel de la începutul războiului, notează The Times of Israel.

De asemenea, şeful Pentagonului "a confirmat creşterea livrărilor de ajutor umanitar prin punctul de trecere Rafah şi a îndemnat la continuarea progreselor pentru a creşte asistenţa acordată civililor din Gaza", se arată în comunicat.

