Israelul nu a primit undă verde din SUA să atace Iranul: oficialii americani s-au opus atacului

Israelul a anunțat joi SUA că va riposta împotriva Iranului, a declarat un oficial american de rang înalt.

"Nu am aprobat răspunsul", a declarat oficialul.

Iranul a eliberat întregul spațiu aerian și a redirecționat toate avioanele departe de locurile de lansare a rachetelor, probabil în pregătirea unui răspuns.

Ayatollahul Iranului, Ali Khamenei, susține că în cazul în care Israelul va lansa atacuri împotriva facilităților nucleare ale Iranului, atunci iranienii au pregătite ”rachete foarte avansate”, care vor lovi instalațiile nucleare din Israel.

"Dacă regimul sionist dorește să acționeze împotriva centrelor și instalațiilor noastre nucleare, vom răspunde în mod sigur și decisiv cu rachete foarte avansate împotriva instalațiilor lor nucleare", spune Ali Khamenei.

Israelul a efectuat un atac în interiorul Iranului, a declarat un oficial american pentru CNN. Atacul a avut loc la doar câteva ore după ce ministrul iranian de externe, Hossein Amir-Abdollahian, a declarat într-un interviu acordat CNN că dacă Israelul va întreprinde orice altă acțiune militară împotriva sa va fi "imediată și la un nivel maxim".

Israelul cântărise un răspuns la atacurile aeriene iraniene din weekend care au vizat statul evreu, majoritatea fiind interceptate.

???? BREAKING: IRAN CLEARS AIRSPACE AFTER ISRAELI STRIKE



Iran has promised an intense and brutal response to any attack on Iranian soil by Israel.



Tonight, multiple reports and U.S. officials have confirmed that the IDF has hit a site inside of Iran.



Moments later, Iran cleared… https://t.co/NAdMHqQ4pZ pic.twitter.com/9doY6ZTqOJ