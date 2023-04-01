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Istvan Kovacs va arbitra duelul dintre Universitatea Craiova și CFR Cluj

gsp.ro
istvan kovacs

Arbitrii şi observatorii partidelor care vor avea loc duminică, în etapa a doua din play-off-ul Superligii:

FC Argeş - FC Voluntari, ora 13.30 - play-out

Arbitri: Florin Andrei - Sebastian Gheorghe, Adrian Popescu - Ovidiu Robu.

Camera VAR: Iulian Dima, Vladimir Urzică

Observatori: Iosif Olah, Viorel Anghelinei

Universitatea Craiova - CFR Cluj, ora 21.00 - play-off

Arbitri: Istvan Kovacs - George Neacşu, Ferencz Tunyogi - Iulian Călin

Camera VAR: Marcel Bîrsan, Radu Ghinguleac

Observatori: Eduard Dumitrescu, Eduard Alexandru.

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