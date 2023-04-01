Istvan Kovacs va arbitra duelul dintre Universitatea Craiova și CFR Cluj

Arbitrii şi observatorii partidelor care vor avea loc duminică, în etapa a doua din play-off-ul Superligii:
FC Argeş - FC Voluntari, ora 13.30 - play-out
Arbitri: Florin Andrei - Sebastian Gheorghe, Adrian Popescu - Ovidiu Robu.
Camera VAR: Iulian Dima, Vladimir Urzică
Observatori: Iosif Olah, Viorel Anghelinei
Universitatea Craiova - CFR Cluj, ora 21.00 - play-off
Arbitri: Istvan Kovacs - George Neacşu, Ferencz Tunyogi - Iulian Călin
Camera VAR: Marcel Bîrsan, Radu Ghinguleac
Observatori: Eduard Dumitrescu, Eduard Alexandru.