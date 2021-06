Italia este interesată de construirea unei fabrici de baterii pentru vehicule electrice

Italia vrea să impulsioneze investiţii totale de peste un miliard de euro (1,22 miliarde de dolari) în vederea construirii unei fabrici de baterii pentru vehicule electrice, un rol important în acest plan urmând să-l joace producătorul auto Stellantis, au declarat pentru Reuters surse care au dorit să-şi păstreze anonimatul, potrivit Agerpres.

Luna trecută, premierul Mario Draghi a anunţat că a ajuns la un acord cu Comisia Europeană pentru Planul de Redresare şi Rezilienţă (PNNR), în valoare de 222,1 miliarde de euro, din care 191,5 miliarde din fondul european de redresare post-pandemie şi 30,6 miliarde resurse proprii.

Din aceşti bani, autorităţile de la Roma au alocat aproximativ 600 milioane de euro pentru proiectul construirii unei "gigafactory" în Italia. Sursele susţin că autorităţile sunt încrezătoare că vor veni şi alte investiţii din partea partenerilor industriali şi financiari, astfel încât valoarea totală a investiţiei va depăşi un miliard de euro.

Planul Italiei este de a înfiinţa o schemă de parteneriat public privat (PPP), cu o participaţie deţinută de Stellantis, dar sunt luate în considerare şi alte opţiuni, susţin sursele.



Stellantis, înfiinţat în urma fuziunii dintre Fiat Chrysler şi PSA, nu a comentat informaţia.



Alte surse au anunţat că şefii Stellantis s-au întâlnit de cinci ori în ultimele luni cu Roberto Cingolani, ministru pentru Tranziţia Ecologică. La o întâlnire au venit şi directori de la ACC, o societate mixtă pentru baterii înfiinţată de PSA şi TotalEnergies .



Stellantis, al patrulea producător auto global, are în prezent două proiecte de "gigafactory" în Europa, în Franţa şi în Germania, cu investiţii totale de cinci miliarde de euro.



Compania urma să decidă anul acesta dacă va construi noi unităţi în Europa şi SUA, pe fondul trecerii la vehicule electrice.



Şi Spania vrea să folosească fondurile europene pentru fabrici pentru baterii şi pentru vehicule electrice.



"Este o concurenţă intensă, ca trebui să oferim o strategie solidă şi o echipă credibilă", au declarat sursele.



Italia este principala beneficiară a planului UE de redresare post-pandemie ce are la bază fondul 'NextGenerationEU' în valoare de cel mult 800 de miliarde de euro (în preţuri curente, respectiv 750 de miliarde de euro în preţuri constante din 2018) care va fi constituit din împrumuturi contractate de Comisia Europeană pe pieţele financiare. Din acest fond, statele membre vor accesa granturi şi împrumuturi pentru reforme şi investiţii cuprinse în planurile naţionale de redresare şi rezilienţă (PNRR) ce trebuie să fie aprobate de Executivul comunitar şi să cuprindă în principal investiţii în tranziţia ecologică şi sectorul digital, pentru care trebuie alocate cel puţin 37% şi, respectiv, 20%, din sumele prevăzute în PNRR.



PNRR-ul Italiei este articulat în jurul a şase capitole, dintre care cel denumit ''Revoluţia verde şi tranziţia ecologică'' are finanţarea cea mai importantă, de 68,6 miliarde de euro, şi numeroase obiective, printre acestea numărându-se reciclarea a 65% din deşeurile din plastic şi a 100% din deşeurile textile, relansarea transportului public local şi achiziţia de autobuze mai ecologice şi reînnoirea flotei de trenuri regionale.