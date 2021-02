Italianul Dominik Paris, învingător în coborârea de la Garmisch-Partenkirchen, la schi alpin

Italianul Dominik Paris a câştigat, vineri, proba de coborâre de la Garmisch-Partenkirchen (Germania), contând pentru Cupa Mondială masculină de schi alpin, ultima înaintea Campionatelor Mondiale de la Cortina d'Ampezzo (8-21 februarie), potrivit Agerpres.

Paris a fost cronometrat cu timpul de 1 min 33 sec 81/100, devansându-l cu 37/100 pe elveţianul Beat Feuz, unul din favoriţii probei, şi cu 40/100 pe austriacul Matthias Mayer.

Paris a revenit astfel la cel mai bun nivel al său după un an de la o gravă accidentare la genunchiul drept.



În clasamentul general al Cupei Mondiale de schi alpin se menţine lider francezul Alexis Pinturault, cu 924 puncte, urmat de austriacul Marco Schwarz, 666 puncte, de elveţianul Marco Odermatt, 607 puncte, etc.