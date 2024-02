Italianul Filippo Mosca, reținut în România de nouă luni - Mama tânărului: Condițiile deținuților în închisoare sunt inumane

Din Ungaria până în România. Ilaria Salis nu este singura italiancă reținută în străinătate în "condiții inumane". "Mă ocup de un caz similar în România, cel al lui Filippo Mosca, un italian din Caltanissetta care a mers la un festival de muzică în luna mai a anului trecut. Într-un proces farsă, tânărul sicilian a fost acuzat de trafic internațional de substanțe stupefiante, condamnat la vârsta de 8 ani și 6 luni, și se află în închisoarea Poarta Albă din Constanța, în România, cu 24 de prizonieri într-o celulă de 30 metri pătrați", a declarat Rita Bernardini, președintele Asociației "Nessuno tocchi Caino", care a pus la dispoziție un avocat pentru a interveni la Curtea Europeană a Drepturilor Omului de la Strasbourg, relatează Il Fatto Quotidiano citat de Rador Radio Romania.

Filippo Mosca are 29 de ani și este reținut de aproape nouă luni în închisoarea Poarta Albă din Constanța, în România, după o condamnare de 8 ani și 6 luni pentru trafic internațional de droguri. Mosca, originar din Caltanissetta, hotărâse în aprilie anul trecut împreună cu niște prieteni să meargă la un festival de muzică de la Mamaia, care are loc în fiecare an la începutul lunii mai. O vacanță care s-a transformat într-un coșmar atât pentru Filippo, cât și pentru mama sa, Ornella Matraxia, 55 de ani, care locuiește la Londra, alături de celelalte două fiice ale sale Claudia și Arianna, unde predă limba italiană copiilor de italieni: "Fiul meu trăiește într-o celulă de aproximativ 30 m2 cu alți 24 de deținuți, care au acces la o gaură în podea pe post de baie. Nu este o toaletă turcească, ci o gaură, folosită de toți, mereu înfundată și niciodată curățată. Condițiile igienico-sanitare sunt pe puțin dezastruoase".

Între timp, deputatul Italia Viva Roberto Giachetti a anunțat o interogare parlamentară pe această temă. Luni, Filippo ar fi fost supus violențelor de către alți deținuți, riscând să fie înjunghiat. Cazul este cunoscut și de Ministerul de Externe italian, cu care Ornella Matraxia este în contact permanent. Filippo Mosca se întorsese la Caltanissetta, după ce a gestionat un restaurant la Ibiza, care apoi a fost vândut. În urmă cu două zile, relatează mama sa, a fost implicat într-un scandal în celulă: "A primit doi pumni în față, i s-a spart buza, i s-a turnat un recipient cu apă clocotită, un alt deținut a încercat să-mi lovească fiul cu un cuțit în stomac, din fericire a fost oprit de un alt coleg de celulă". Filippo a fost dus la infirmerie pentru arsură, apoi a fost transferat într-o altă celulă.

Mama afirmă că drept pedeapsă fiul său nu va mai putea merge la cumpărături, nu va mai putea primi vizite sau chiar pachete din afară timp de două luni. În fiecare lună, mama călătorește de la Londra la Constanța, închiriază un B&B și gătește pentru fiul ei, pentru ca acesta să aibă o masă caldă și sănătoasă în închisoare. Timp de opt luni, continuă femeia, nu l-a putut vedea pe Filippo decât prin sticlă. Apoi, în decembrie, situația s-a schimbat. "Dar condițiile deținuților sunt inumane – subliniază Ornella –, Poarta Albă este o structură dărăpănată, este foarte frig și nu am putut să aduc nici măcar o pătură, pentru că este nevoie de o autorizație căreia lui Filippo i-a fost refuzată. Lipsesc alimente, igiena și asistența sanitară. Poate să facă un duș o dată pe săptămână, când există apă, dar este doar rece. Iar când Filippo se plânge, gardianul îi spune: "Bine ai venit în România". Nu există nicio urmă de respect pentru demnitatea umană". Mama este foarte îngrijorată: "Vorbesc cu Filippo în fiecare zi și este sfâșietor, nu pot fi acolo să-l protejez, este disperat, sunt neliniștită. El este acolo înăuntru și eu sunt înăuntru cu el, este de nedescris. Sper sa ne ajute cineva. Nu cer ca fiul meu să fie eliberat, ci să i se garanteze un proces echitabil și condiții civile".

Un apel asemănător cu cel al lui Bernardini, care solicită o intervenție a Ambasadei Italiei la București pentru a facilita adoptarea unor măsuri alternative de detenție, așa cum a exprimat deja Amnesty International Italia pentru cazul Salis în Ungaria: "Sunt țări care fac parte din Uniunea Europeană, sunt uneori urgențe care necesită intervenție imediată: dacă extrădarea creează probleme sau durează prea mult, să facem în așa fel încât să poată obține detenție la domiciliu. Ambasada poate interveni. Trebuie să acționeze rapid, este vorba de afirmarea principiilor care există și de apărarea persoanelor, care ar trebui să fie considerate nevinovate până când se ajunge la o sentință definitivă". Iar referitor la imaginile cu Ilaria Salis, adusă în lanțuri marți în instanță la Budapesta, Bernardini comentează: "Sunt imagini înfiorătoare, despre care credeam că se limitează la alte vremuri din istoria umanității". "Nu există nicio protecție pentru aceste persoane, care trăiesc în condiții mai mult decât inumane și degradante", denunță Berdardini.