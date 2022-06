Italianul Insigne a ales să joace la Toronto FC (MLS) pentru familia sa şi nu pentru bani

Insigne, care a fost însoţit de familia sa la prezentarea de pe BMO Field, stadionul unde joacă Toronto FC, a repetat în mai multe rânduri că a decis să părăsească Europa şi Napoli pentru bunăstarea celor doi copii ai săi."Aş fi putut să rămân în Europa. Am 31 de ani, deci mai am nişte ani de jucat înainte. Dar am pus mai presus de orice fericirea şi bunăstarea familiei mele", a explicat Insigne.Insigne va juca pentru Toronto FC după 16 ani la Napoli. Conform presei din Italia şi Canada, Insigne va primi 8 milioane de dolari pe an, devenind astfel cel mai bine plătit jucător din istoria campionatului nord-american de fotbal (MLS).