Iubitul Elenei Udrea, mesaj surpriză după decizia de repatriere: Mă bucură faptul ca au început din ce în ce mai multe voci să ceară DREPTATE

Iubitul Elenei Udrea rupe din nou tăcerea după ce autoritățile din Bulgaria au decis să o repatrieze pe partenera sa de viață Adrian Alexandrov spune că se bucură că tot mai mulți jurnaliști și oameni politici văd nedreptatea din cazul consoartei sale.

"Ma bucura faptul ca au inceput din ce in ce mai multe voci sa ceara DREPTATE in cazul Elenei Udrea. Domnul Rosca Stanescu este un cunoscut critic al fostului presedinte Traian Basescu, si a Elenei Udrea, dar cu toate acestea pune sub semnul intrebarii aspecte importante din “condamnarea” ei.

Domnul profesor Adrian Severin a spus, citez:

“ scopul nu scuza mijloacele și nedreptatea făcută unuia indiferent ca o cheamă Udrea, amenință drepturile tuturor cetățenilor” vorbe care ar trebui sa dea de gândit tuturor, inclusiv celor care se bucura de condamnarea abuziva a Elenei Udrea, indiferent de metode si cu încălcarea flagranta a Drepturilor Omului și a Constituției", scrie Adrian Alexandrov pe Facebook.