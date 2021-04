Iulia Motoc, judecător CEDO din partea României: 'Sunt pure speculaţii că CEDO ar putea considera vaccinarea împotriva COVID obligatorie'

Iulia Motoc, judecător la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, desemnată de România, combate zvonurile cu privire la obligativitatea vaccinării împotriva COVID-19, în urma deciziei CEDO de joi, 8 aprilie.

"Multe speculatii in legatura cu aceasta hotare privind vaccinarea a CEDO. Deocamdata speculatii ale doctrinei mai intai franceze in sensul ca ar putea fi aplicata la COVID, preluata apoi in mediile romanesti. Repet, sunt pure speculatii ca CEDO ar putea considera vaccinarea impotriva COVID obligatorie in conformitate cu conventia avand in vedere factorii care sunt diferiti", scrie Iulia Motoc pe Facebook.

Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO), sesizată de părinţi ai unor copii cărora li s-a refuzat accesul la o grădiniţă, din cauză că nu au fost vaccinaţi, în Cehia, a stabilit joi că vaccinarea obligatorie este ”necesară într-o societate democratică”, într-o hotărâre a instanţei sale supreme, Marea Cameră, relatează AFP.

Hotărârea CEDO poate fi citită (în limba franceză) AICI! (.pdf)