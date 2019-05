Iulian Apostol dă de pământ cu fotbaliştii din Liga I: 'Nu ştiu de ce tot dăm salariile astea de 20.000. Nu merită nimeni, niciun jucător'

Fostul campion al României cu Unirea Urziceni, Iulian Apostol (38 de ani), a vorbit în cadrul emisiunii ProSport LIVE despre salariile din campionatul intern, pe care acesta le consideră ca fiind prea mari, potrivit mediafax.

Acesta crede că cel mai mare salariu pe care ar trebui să-l primească un fotbalist din Liga 1 ar trebui să fie de maxim 7.000 de euro pe lună: ”A zis bine Gică Hagi, nu ştiu de ce tot dăm salariile astea de 20.000. Nu merită nimeni, niciun jucător. În România, cred că cel mai mare salariu ar trebui să fie undeva la 6.000 sau 7.000 de euro. Maxim! Valoarea să se regăsească undeva la un plafon de 7.000 de euro.

Ce oferim noi ca să poţi să dai 25.000? Are dreptate Hagi! Păi dacă tu îl iei de la mine şi îi dai 25.000, unde vrei să-l mai vinzi? Cine te ia? Ca un impresar să ceară banii ăia pe un jucător, tu trebuie să fii la un anumit nivel. Păi vrei să pleci de la Steaua pe 20.000 şi să te duci la Ludogoreţ pe 10.000? Eu am câştigat campionatul cu 5.000 de euro pe lună, oameni buni! Eu cu banii ăştia am câştigat campioatul, nu cu 25.000”, a spus Iulian Apostol la ProSport LIVE.

FCSB şi CFR Cluj se numără printre echipele care plătesc cele mai mari salarii din Liga 1 Betano. La clubul patronat de Gigi Becali, media de salarii din primul 11 este de 12.000 de euro.

Dunărea Galaţi, Oţelul Galaţi, Metalul Plopeni, Gloria Buzău, Farul Constanţa, Unirea Urziceni, FCSB şi Rapid sunt cluburile pentru care a evoluat Iulian Apostol în cariera sa. Acesta s-a retras în 2014, după ce a mai evoluat un sezon la echipa unde a făcut junioratul, Dunărea Galaţi.

Pe lângă titlul de campion cucerit în sezonul 2008-2009 cu Unirea Urziceni, Apostol şi-a mai trecut în palmares şi o Cupă a României cu FCSB, în sezonul 2010-2011.