Iuliu Mureşan, Dinamo: Până nu reziliem cu Bonetti, Colceag rămâne antrenor secund

Administratorul special al clubului de fotbal Dinamo, Iuliu Mureşan, a declarat, sâmbătă, într-o conferinţă de presă, că Sorin Coleag, cel care se va ocupa de echipă la următoarele meciuri, a fost numit antrenor secund deoarece postul de principal este în continuare ocupat de Dario Bonetti, tehnician care a plecat în Italia şi refuză să semneze rezilierea contractului, conform agerpres.

"Pe toată lumea interesează telenovela care este în desfăşurare cu Dario Bonetti. După partida groaznică pentru toată suflarea dinamovistă, acea umilinţă pe care am suferit-o cu FCSB (n.r. - înfrângerea cu 6-0), eu mă aşteptam ca Dario să-şi dea demisia. Pentru că era un trend negativ la echipă, deja pierdusem 5 partide de la rând. Era clar că lucrurile nu mergeau în direcţia dorită de nimeni, nici măcar de Dario. De asemenea, consider că echipa nici nu se apără, nici nu dă gol, asta era situaţia, sper că s-a schimbat acum de când l-am numit pe Sorin Colceag antrenor secund. Pentru că antrenor principal nu putem numi pe nimeni până nu rezolvăm situaţia lui Dario Bonetti. Eu aştept ca el să semneze acea reziliere amiabilă pentru că este cea mai bună situaţie pentru toată lumea. Sper să înţeleagă faptul că nimeni nu are nimic cu el, eu chiar îi mulţumesc pentru că a venit întru un moment greu la Dinamo, la fel cum am venit şi eu", a spus Mureşan.

"Noi i-am propus această reziliere lui Dario, nu i-a spus nimeni să plece în Italia, dar el a plecat. Nu ştiu dacă revine sau când revine, dar îl aşteptăm pentru că e antrenorul principal. Deocamdată pot să spun că el lipseşte nemotivat de la muncă. Nu ne temem de un proces cu Dario, contractul cu el are şi o clauză de reziliere unilaterală de ambele părţi. Aşa că puteam să ne folosim şi de acea clauză, dar eu sper că are inteligenţa necesară să accepte rezilierea de comun acord", a adăugat administratorul special.Mureşan speră ca Sorin Colceag să obţină rezultate foarte bune pentru a-i propune un contract valabil doi ani. "Sorin Colceag, antrenorul de la echipa a doua, a devenit antrenor secund şi el va conduce aceste partide, inclusiv pe cea cu Craiova. După aceea mai vedem. Dar eu sper să obţină câteva rezultate pozitive la rând şi să îi facem un contract pe cel puţin pe 2 ani. Eu asta îmi doresc şi asta sper. Vreau să văd o schimbare de atitudine şi de joc la echipă. Eu am mare încredere în Sorin, de aceea l-am numit la prima echipă. El are licenţa Pro, la fel ca şi ceilalţi doi antrenori din staff şi vrem să profităm de experienţa lor. Îi doresc lui Sorin mult succes şi sper să începem cu o victorie pentru că acest lucru ar schimba foarte multe lucruri", a explicat el.Oficialul clubului Dinamo le-a mulţumit suporterilor pentru răbdare şi susţinere, în ciuda rezultatelor foarte slabe din ultima perioadă: "Trebuie pregătit foarte bine meciul de mâine (n.r. - cu FC Botoşani), sper să văd o altă faţă a lui Dinamo, o altă atitudine şi să facem un joc mult mai bun finalizat cu un rezultat pozitiv. Asta înseamnă să facem punct, dar eu mi-aş dori puncte pentru că jucăm acasă. Vreau să mulţumesc suporterilor pentru răbdare şi pentru încrederea necondiţionată oferită echipei şi clubului. Ei din primul până în ultimul minut susţin echipa, ceea ce este foarte important pentru noi. Sper să începem să le oferim şi noi bucurii".Iuliu Mureşan a recunoscut că a discutat cu italianul Cristian Bergodi pentru înlocuirea lui Dario Bonetti şi a precizat în acelaşi timp că şi Mircea Rednic ar putea fi o soluţie foarte bună."Nu ştiu de Rednic, dar cu Bergodi am avut o discuţie, însă până la urmă nu a fost una foarte concretă. Cu Mircea Rednic nu m-am întâlnit şi nu am discutat, dar din punctul meu de vedere este bine venit la club pentru că este un antrenor cu experienţă, a ajutat clubul în toate felurile posibile. El este o soluţie serioasă pentru un termen mai lung la Dinamo. Dar în acelaşi timp vreau să spun că am mare încredere în Sorin Colceag... el a fost ideea mea. A fost şi el surprins când l-am sunat şi i-am spus ce vreau. Eu îi dau credit sută la sută lui Sorin şi sper să se schimbe echipa atât de bine încât să rămânem cu el", a precizat Mureşan.Administratorul special îl aşteaptă şi pe Ionel Dănciulescu să revină la club în funcţia de director sportiv: "Mie mi-ar plăcea să revină la club şi cred că nu numai mie, ci tuturor dinamoviştilor. Ionel Dănciulescu este un simbol pentru Dinamo şi am văzut în multe ocazii cât este de iubit. La fel şi Marius Niculae este un fost jucător care mi-ar plăcea să vină. Sunt mulţi foşti jucători care mi-ar plăcea să vină, cum e şi Răducioiu, care sigur ar aduce un plus".FC Dinamo va mai face în următoarele zile unul sau două transferuri."Mai sunt jucător liberi, am făcut opt transferuri până acum şi cred că mai putem face unul-două. Eu sper să mai aducem un fundaş central, dar şi pe alte posturi pentru că trebuie îmbunătăţit lotul. Ne-am concentrat însă pe postul de fundaş central pentru că eu spun că pe acea poziţie avem probleme. Dacă vine Andre Pinto? O să vedem săptămâna viitoare, dar, da, e posibil să vină", a mai afirmat Mureşan.