Jaf desprins din scenarii de film la Los Angeles: hoții au furat o sumă colosală, dar nici FBI-ul nu ştie cum

Jaful a avut loc duminică şi este unul dintre cele mai mari jafuri din istoria oraşului, a explicat David Cuellar de la Departamentul de Poliţie din Los Angeles.

Hoţii au spart acoperişul pentru a avea acces la seiful clădirii şi pentru a scăpa de sistemul de alarmă sofisticat, potrivit Los Angeles Times, care citează o sursă apropiată anchetei.

Elaborat şi complex, jaful pare să fie opera unei echipe experimentate şi a fost descoperit abia luni, când personalul a deschis seiful, potrivit cotidianului.

"Este atât de incredibil încât nici nu-ţi dai seama", a declarat pentru ABC News un angajat anonim al depozitului. "Încă încerc să mă dumiresc. A fost o treabă din interior? A fost o singură persoană? A fost un grup? Sunt o mulţime de întrebări de pus", a mărturisit el.

Presa a identificat unitatea spartă ca fiind o locaţie a companiei GardaWorld, o companie globală de securitate şi de gestionare a numerarului, din Sylmar. Compania are sediul în Canada şi operează, de asemenea, flote de maşini blindate.

Mai multe echipe de televiziune filmau joi dimineaţă în faţa sediului, într-o zonă industrială din Sylmar, cartier din San Fernando Valley, la aproximativ 30 de kilometri nord de centrul oraşului Los Angeles. Imagini aeriene de la KABC-TV au arătat un decupaj mare pe partea laterală a clădirii, care pare să fie acoperită de o bucată de placaj.

Jim McGuffey, expert în maşini blindate şi consultant în domeniul securităţii, a calificat furtul din Sylmar drept "un şoc". Orice astfel de unitate ar trebui să aibă două sisteme de alarmă şi un detector de mişcare seismică chiar pe seif, a spus el, precum şi senzori de mişcare suplimentari în întreaga clădire. "Cu o asemenea sumă de bani, nu poţi pur şi simplu intra şi ieşi cu ei", a declarat el pentru AP. "O instalaţie ar trebui să fie protejată de sus până jos şi pe laterale", a explicat expertul.

