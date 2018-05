JAF în plină zi la Bucureşti. Poliţiştii în ALERTĂ. UPDATE: Hoţul, un bărbat de 73 de ani, înarmat cu un electroşoc

Informaţie de ultimă oră de la Poliţia Capitalei. Un jaf s-a petrecut în Bucureşti, în plină zi, în urmă cu scurt timp.

"In urma cu aproximativ 40 de minute, prin apel 112 a fost sesizată o infractiune de talharie in sediul unui magazin de bijuterii de pe str. IC Bratianu. Din primele date, a reiesit ca un barbat a intrat in magazin, a cerut sa vada o bijuterie si cand vanztoarea s a intors cu spatele a atacat o cu un aparat cu electosocuri. Scena a fost vazuta pe monitor de catre patron, care a intervenit. Si acesta si femeia au reusit sa activeze si butonul de panica. Patronul magazinului l a imobilizat pe barbat, la adresa ajungand in scurt timp firma de paza si politistii Sectiei 10, care au declansat cercetarile. Barbatul a fost condus la Sectia 10 Politie pentru audieri. Are 73 de ani si este din Bucuresti. La acest moment se efectueaza cercetarea la fata locului. Vanzatoarea este in stare fizica buna, nu a fost vatamata", anunţat Poliţia Capitalei.

UPDATE Bărbatul care a încercat să jefuiască magazinul de bijuterii are vârsta de 73 de ani şi era înarmat cu un electroşoc. Omul a fost dus de poliţişti la Secţia 10.