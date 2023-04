Jamila răspunde la provocarea lui Liviu Dragnea, în micul 'război' al bucătarilor/ Video

Fostul lider al PSD, Liviu Dragnea, face senzație pe Youtube și rețelele de socializare, după ce și-a lansat o emisiune de gătit ”Bucătăria de acasă”. După ce s-a lansat pe această nișă, pe rețelele de socializare au curs mii de comentarii și multe o vizau pe celebra Jamila, cea mai cunoscută bucătăreasă de pe internet.

În replică pentru Liviu Dragnea, Jamila a spus că nu este niciun pericol pentru ea și este loc pentru toată lumea să încerce rețete.

"De când s-a apucat domnul Dragnea de rețete toată lumea mă etichetează să-mi spună că s-a apucat de rețete și că este un pericol pentru mine. Bineînțeles că nu am nici o problemă cu asta. Nu este un pericol pentru mine domnul Dragnea, nu am o problemă cu concurența, este loc pentru toată lumea. Toți avem dreptul să facem rețete, fiecare creator de conținut are publicul lui, așa că îi urez domnului Dragnea să facă foarte multe rețete și să fie cât mai faimos posibil pe Youtube" a spus Jamila într-un filmuleț publicat recent.

Liviu Dragnea s-a apucat de gătit

Fostul lider PSD și al Camerei Deputaților, Liviu Dragnea, și-a deschis un canal de YouTube în care gătește. Prima sa rețetă dezvăluită internauților este o mâncare de fasole galbenă păstăi.

„Vreau să încercăm în aceste filmulețe să descoperim împreună niște rețete ușoare, gustoase și sănătoase. Astăzi vă prezint o rețetă de mâncare simplă, fasole galbena păstăi”, afirmă Liviu Dragnea, gătitul fiind una din pasiunile sale.

Pe parcursul filmului, el prezintă ingredientele și arată pas cu pas cum se gătește felul de mâncare. Lecția este asezonată cu informații despre calitățile ingredientelor folosite, precum scăderea colesterolului sau prevenirea anumitor forme de cancer.

„Ar fi bine să vă uitați foarte bine pe etichete, știu că ANPC nu prea are curaj să se ia de ei. Nu am văzut să se scrie în limba țării atât de mic încât ai nevoie de lupă să citești ce scrie acolo”, mai spune Dragnea.