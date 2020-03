Jandarmeriţa bătută pe 10 august 2018 în Piaţa Victoriei şi-a asumat o meserie cu astfel de riscuri, MOTIVUL pentru care a primit despăgubiri de 10.000 de euro

Judecătorii Sectorului 1 arată în motivarea prin care au stabilit pedepse cuprinse între un an şi doi ani şi opt luni cu suspendare pentru bărbaţii care au agresat-o pe femeia jandarm Ştefania Nistor, că faptele acestora denotă violenţă iar victima lor a fost prejudiciată atât fizic cât şi moral.

Cu toate acestea, notează instanţa de judecată în motivare loviturile şi leziunile produse reprezentantei jandarmeriei nu se ridică la valoarea de 100.000 de euro, aşa cum a cerut aceasta în acţiunea sa.

Concret, explică judecătorii, suma cerută de aceasta drept daune morale şi materiale sunt mult prea mari faţă de prejudiciul moral suferit, pentru că prin natura profesiei, aceasta a fost pregatită să acţioneze în astfel de situaţii fie tensionate fie de conflict.

Practic nu a avut leziuni grave

Din cele consemnate de judecătorul de caz în motivare reiese că femeia nu a suferit leziuni grave ci unele uşoare, asta în ciuda mesajelor Jandarmeriei că ea ar putea să nu mai meargă vredodată urmare unor pretinse lovituri grave în zona coloanei.

"Persoana vătămată nu a suferit intervenţii chirurgicale, nu a necesitat pentru vindecare un număr ridicat de zile de îngrijiri medicale, a putut reveni repede în activitate şi nu a suferit prejudicii fizice permanente”, se arată în documentul citat.

De asemenea judecătorul "apreciază că vârstă persoanei vătămate Nistor Ştefania, de doar 23 de ani la momentul agresiunii, şi împrejurarea că această nu avea o bogată experienţă profesională, ci se află la începutul carierei, au contribuit la perceperea evenimentului traumatic, în sensul că în mod evident partea civilă a resimţit temerea că ar putea fi şi pe viitor agresată în timpul exercitării atribuţiilor de serviciu".

Cei 7 bărbați acuzați că au lovit-o pe femeia jandarm la protestul din 10 august 2018 au fost condamnați, în decembrie 2019, la închisoare cu suspendare, pedepsele dispuse de Judecătoria Sectorului 1 fiind între 1 an și 2 ani și 8 luni, decizia nefiind definitivă.

Femeia jandarm trebuie să primească 10.000 euro daune.

Cei șapte agresori ai femeii jandarm de la protestul din 10 august 2018 din Piața Victoriei au fost condamnați de magistrații Judecătoriei Sectorului 1 la închisoare cu suspendare pentru ultraj.

Pedepsele dispuse de instanță sunt cuprinse între 1 an și 2 ani și 8 luni de închisoare cu suspendare. Decizia poate fi atacată. Doi dintre aceștia au fost condamnați și pentru uz de armă fără drept, cei care au furat arma Ștefaniei Nistor.

Bărbații nu mai au voie să participe pentru 5 ani la proteste, la adunări publice sociale, culturale sau sportive, informează mediafax.ro.

Instanța a mai dispus ca inculpații să presteze muncă în folosul comunității în cadrul Administraţiei Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6, în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, la Administraţia Cimitirelor sau Crematoriilor Umane sau în cadrul Fundaţiei pentru Promovarea Sancţiunilor Comunitare sau la Arhiepiscopia Bucureştilor.

Aceștia mai sunt obligați să îi plătească Ștefaniei Nistor, jandarmului agresat, 10.000 de euro daune morale.

Femeia ce făcea parte din forţele de ordine ale Jandarmeriei a fost lovită de mai mulţi protestatari în 10 auguat 2018. Ea a fost prinsă în mulţime alături de un alt coleg jandarm, fiind loviţi de mai mulţi protestatari. Alţi protestatari au intervenit, însă, şi au făcut scut, pentru a-i apăra pe cei doi jandarmi.

La scurt timp, Jandarmeria a anunțat că femeia a fost internată cu suspiciune de fractură la coloana cervicală. Însă a fost externată după câteva zile.

La ieşirea din spital, pe fondul prezenţei presei care voia declaraţii de la aceasta, femeia jandarm Nistor a fugit în regim de sprint zeci de metri către maşina care o aştepta.

În spaţiul public au apărut critici la adresa ei având în vedere că, iniţial, reprezentanţii Jandarmeriei au anunţat că are o fractură de coloană pentru ca, după doar câteva zile, jandarmeriţa să părăsească spitalul pe propriile picioare.

“Femeia jandarm este bine, s-a ridicat, a comunicat. Am vorbit cu cei doi jandarmi, printre care şi o domnişoară de 23 de ani care este bine. Era pansată, avea o arsură. (...) Nu are factură de coloană, nu este la Terapie Intensivă, e pe secţia de Chirurgie. (...) Am văzut imaginile, ei sunt bine, mă aşteptam la cu totul altceva”, a declarat, în 11 august, ministrul Sănătăţii de la acea vreme, Sorina Pintea, în cadrul unei vizite la Spitalul Floreasca.