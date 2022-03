Jane Campion câştigă premiul pentru regie cu pelicula 'The Power of the Dog'

Cineasta neozeelandeză Jane Campion, regizoarea filmului "The Power of the Dog", a câştigat premiul pentru pentru regie duminică seara la Londra, în cadrul celei de-a 75-a ediţii a galei premiilor Academiei Britanice de Arte ale Filmului şi Televiziunii (BAFTA), potrivit EFE, potrivit Agerpres.



În aceeaşi categorie au mai concurat cineaştii: Aleem Khan (''After Love''), Ryusuke Hamaguchi (''Drive My Car''), Audrey Diwan (''Happening''), Paul Thomas Anderson (''Licorice Pizza'') şi Julia Ducournau (''Titane'').



În 2021, câştigătoarea premiului pentru regie a fost cineasta Chloe Zhao, realizatoarea peliculei ''Nomadland''.



După ce ediţia de anul trecut s-a desfăşurat în format virtual din cauza pandemiei de coronavirus, gala din acest an a premiilor BAFTA a revenit la formatul obişnuit, găzduită de Royal Albert Hall din Londra şi prezentată de actriţa australiană Rebel Wilson.