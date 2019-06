Janet Mock, prima persoană transgender care a semnat cu o importantă companie de conţinut online, a încheiat un acord extins cu Netflix

Regizoarea, scenarista şi producătoarea Janet Mock, cunoscută pentru serialul „Pose”, a încheiat cu acord extins cu Netflix, devenind astfel prima persoană transgender care a semnat cu o importantă companie de conţinut online, anunță news.ro.

Contractul semnat pe trei ani şi are o valoare de mai multe milioane de dolari, scrie Variety. Netflix va deţine exclusiv drepturile asupra serialelor ei şi ideilor pentru lungmegtraje.

Citește și: Eugen Teodorovici îi dă prima sarcina noul preşedinte al ANAF! Ce va avea de făcut Mirela Călugăreanu

Ca parte a acordului, Mock va fi producător executiv şi regizor al următorului serial al lui Ryan Murphy, „Hollywood”. Ea va continua să scrie şi să regizeze „Pose”, creat de Murphy pentru FX.

Mock, în vârstă de 36 de ani, este oblligată prin contract se creeze programe care să aducă în prim-plan comunităţi ce au fost ignorate de Hollywood, inclusiv zona în care se află şi ea - femeie de culoare şi persoană trans.

Citește și: Vești importante pentru toți pensionarii! Ce se va întâmpla de la 1 septembrie

Între proiectele pe care le are în dezvoltare se numără o dramă a cărei acţiune se petrece într-un colegiu şi care are în centru o femeie trans, un serial despre New Orleans după abolirea sclaviei şi un roboot al unui sitcom clasic.

„Ca scriitor, producător şi regizor, Janet Mock a demonstrat că ştie cum să aducă viziunea ei la viaţă, într-un mod incitant”, a spus Cindy Holland, vicepreşedinte Netflix pe zona de conţinut original. „Este un deschizător de drumuri şi o forţă creatoare despre care credem că se va potrivi la Netflix”.

Citește și: Lovitură pentru Paraziții! Ce despăgubiri vor polițiștii pentru piesa ’Antimiliție’ .

Mock s-a alăturat acum unui grup restrâns de creatori trans care colaborează cu Netflix: Jill Soloway, care se identifică drept persoană non-binară, are un acord de producţie cu Netflix, iar regizoarele Lilly şi Lana Wachowski (franciza „The Matrix”) lucrează pentru serialul „Sense8”.