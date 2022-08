Situația escaladează periculos: după China și Taiwan, acum și Japonia a organizat exerciții militare; e o premieră

Forțele de Autoapărare ale Japoniei au participat pentru prima dată la manevre menite să se pregătească pentru o posibilă amenințare la adresa existenței țării, a informat marți publicația The Japan Times, care îl citează pe ministrul japonez al Apărării, Nobuo Kishi.

Nobuo Kishi a declarat într-o conferință de presă că este pentru prima dată când Japonia desfășoară exerciții militare care au abordat întregul scenariu, de la recunoașterea faptului că situația amenință existența țării până la utilizarea forței ca răspuns la situație.

Manevrele Forțelor maritime de autoapărare ale Japoniei au avut loc în perioada 3-9 august, ca parte a exercițiului naval internațional major RIMPAC (abreviat de la numele englez Rim of the Pacific Exercise - "Pacific Ring") sub auspiciile Statelor Unite. Potrivit Ministerului Apărării din Japonia, escadrila distrugătoarelor Izumo, care poate fi folosită ca portavion, și distrugătorul din clasa Takanami au fost implicați în exerciții. Conform scenariului trasat în aceste exerciții militare, după primirea ordinului corespunzător, armata japoneză desfășoară operațiuni defensive împreună cu Statele Unite.

Publicația Japan Times notează că aceste informații au devenit cunoscute pe fondul tensiunilor tot mai mari din jurul Taiwanului. De asemenea, atât Taiwanul, cât și China, au organizat exerciții militare cu muniție reală.

Situația din regiunea strâmtorii Taiwan a escaladat ca urmare a vizitei în Taiwan de săptămâna trecută a președintelui Camerei Reprezentanților a Congresului SUA, Nancy Pelosi.