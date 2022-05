Japonia va pune embargo pe petrolul rusesc, dar nu va abandona proiectele energetice cu Moscova: 'Este o decizie foarte dificilă'

Premierul japonez, Fumio Kishida, a anunţat luni că ţara sa va pune embargo asupra importurilor de petrol rusesc, dar îşi menţine interesul în ceea ce priveşte proiectele energetice cu Moscova, pentru a minimiza impactul asupra aprovizionării cu energie, relatează agenţia EFE, potrivit AGERPRES.

"Pentru o ţară precum Japonia, care depinde în mare parte de importurile de energie, este o decizie foarte dificilă, dar coordonarea G7 este mai importantă într-un moment precum cel actual", le-a spus Kishida reprezentanţilor presei.Anunţul prim ministrului nipon a fost făcut la câteva ore după ce a participat la reuniunea online cu liderii Grupului celor şapte - G7 (format din Statele Unite ale Americii, Germania, Canada, Franţa, Italia, Japonia şi Marea Britanie), în care aceştia au reiterat angajamentul de a-şi reduce dependenţa energetică de Rusia.Marile puteri, care nu au putut ajunge la un acord privind interzicerea importurilor de petrol rusesc, s-au angajat să întreprindă o tranziţie "în mod oportun şi ordonat", în timp, pentru ca ţările să găsească sure alternative de aprovizionare."În baza declaraţiei liderilor G7, am decis să luăm măsuri pentru a pune un embargo asupra petrolului din Rusia, în principiu", a scris oficialul nipon pe Twitter.Kishida a subliniat că va continua să colaboreze "strâns cu G7 şi ţările implicate, printre care şi Ucraina, a cărei invadare de către Rusia a determinat aceasta şi alte sancţiuni", cu scopul de a proteja ordinea internaţională.Premierul nu a oferit o foaie de parcurs concretă privind embargoul asupra petrolului rusesc, care în 2021 a reprezentat circa 3,6% din totalul importurilor Japoniei, care primeşte din Orientul Mijlociu cea mai mare parte din petrolul pe care îl consumă.În pofida embargoului, care va fi impus gradual, şi cu scopul de a asigura o aprovizionare stabilă la preţuri rezonabile pentru ţară pe termen lung şi a minimiza impactul asupra populaţiei şi activităţii comerciale, Kishida a precizat că Japonia îşi va menţine participarea la proiectele energetice pe care le are în prezent cu Rusia, conform detaliilor publicate de postul public nipon NHK.