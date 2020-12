Jared Kushner, consilierul şi ginerele lui Donald Trump, a întreprins o vizită în Qatar

Jared Kushner, ginerele şi consilierul preşedintelui american aflat la sfârşit de mandat Donald Trump, a avut miercuri, în Qatar, o întrevedere cu emirul acestei ţări din Golf, vizată de mai mulţi ani de o blocadă impusă de unele ţări vecine, informează AFP.

Potrivit agenţiei QNA, Kushner şi şeicul Tamim bin Hamad al-Thani au discutat despre "evoluţiile din regiune". Puţine detalii au fost făcute publice din această vizită, care ar putea fi, potrivit experţilor, ultima şansă pentru administraţia Trump de a încerca să soluţioneze conflictul dintre Qatar şi o alianţă condusă de Arabia Saudită.

Bahrein, Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite şi Egiptul au impus un embargo aerian, maritim şi terestru împotriva Qatarului în iunie 2017, estimând că Doha este prea apropiată de Iran şi de grupările islamiste radicale, acuzaţii dezminţite de Qatar.

Din cauza blocadei aeriene, Qatar Airways survolează spaţiul aerian al Republicii Islamice Iran, marele inamic al Arabiei Saudite şi al SUA.



Tobias Borck, expert de la Royal United Services Institute, este de părere că din această vizită ar putea rezulta "măsuri menite să restabilească încrederea". "Poate prin deschiderea spaţiului aerian saudit pentru Qatar Airways", a estimat el.



Consilierul pentru securitate naţională al Casei Albe, Robert O'Brien, a declarat recent că asigurarea permisiunii ca avioanele qatariote să survoleze Arabia Saudită, via "o punte aeriană", face parte din priorităţile administraţiei Trump. În schimb, Qatarul ar putea accepta ca postul său prin satelit Al Jazeera să fie mai puţin critic la adresa Arabiei Saudite, potrivit unui alt analist care a preferat să facă aceste declaraţii sub protecţia anonimatului.



Duminică, Wall Street Journal a scris că Jared Kushner urmează să se deplaseze şi în Arabia Saudită anul acesta, însă nicio informaţie concretă nu a fost dezvăluită în legătură cu respectivul subiect.



Această vizită a avut loc în condiţiile în care Bahreinul şi Emiratele Arabe Unite şi-au normalizat recent relaţiile cu Israelul, în cadrul unor acorduri încheiate sub egida Casei Albe. Sudanul şi-a dat la rândul său acordul de principiu pentru normalizarea relaţiilor cu Israelul, care este încrezător că şi alte ţări europene ar putea urma exemplul.