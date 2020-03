Jared Leto, solistul Thirty Second To Mars a distribuit imaginile care surprind momentul în care era să moară pe munte, arată Smart Radio, păstrând un loc special pentru muzica trupei în playlistul zilei, anunță MEDIAFAX.

Jared Leto a postat online imaginile surprinse în timpul accidentului care i-a pus în pericol viața:

”N-aș vrea să sune dramatic, dar azi era să mor. Am căzut în timp ce escaladam stânci cu Alex Honnold, la Red Rock. M-am uitat în sus și am văzut că stânca tăia coarda iar eu atârnam la peste 180 de m în aer. Îmi amintesc cum mă uitam la pământul de sub mine”, a scris Leto.

Artistul a publicat și un videoclip care surprinde reacția sa din momentele de după cădere. ”A fost un moment ciudat, nu atât frică, cât concentrare și o ușoară tristețe. Adrenalina a venit pe urmă, când am coborât de pe perete. Dar am reușit și n-am dat colțul”, a explicat Jared Leto.

Leto și trupa pe care o are cu fratele său, 30 Seconds to Mars, organizează în luna august un festival pe insula croată Obonjan, un eveniment intitulat ”Mars Island”.

