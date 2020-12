Jean-Michel Jarre va susține un concert de Anul Nou în Catedrala Notre-Dame virtuală, ce va putea fi urmărit pe Youtube şi Facebook

Parisul va deschide de Anul Nou porţile Catedralei Notre-Dame virtuală printr-un concert în realitate virtuală de Jean-Michel Jarre, care se anunţă grandios. Concertul va fi urmărit pe Youtube şi Facebook, scrie Le Figaro.

De la ora 23.25 la 00.15, Jean-Michel Jarre va cânta în direct sub forma unui avatar în Catedrala care a fost în întregime digitalizată înainte de incendiul din aprilie 2019. Evenimentul va fi în întregime virtual, potrivit news.ro.

Citește și: Rareș Bogdan: PNL ar urma să aibă undeva la 10-11 miniştri

"Împreună cu Anne Hidalgo, ne-am întrebat cum să celebrăm pe 31 decembrie într-o altă manieră, într-un mod inovator, din cauza izolării", explică compozitorul francez de muzică electronică.

Sponsorizat de UNESCO, acest concert este numit "Welcome to the other side". "Va fi în acelaşi timp un mesaj de speranţă pentru 2021 în vremurile dificile pe care le traversăm, dar şi ocazia de a aduce un omagiu Catedralei Notre-Dame", adaugă muzicianul.

"Suntem onoraţi cu zecile de creatori şi tehnicieni care lucrează la acest concert captivant de câteva săptămâni, să contribuim în ciuda acestor momente dificile, pentru a face ca Parisul să rezoneze la miezul nopţii, pe 31 decembrie, şi să lansăm astfel invitaţia către lumea întreagă de a veni virtual în centrul Oraşului Lumină", a spus Jarre.

Citește și: Decizia neașteptată luată de Eugen Tomac: Mi-am depus demisia din funcția de președintele al PMP .

Cu această ocazie, Jean-Michel Jarre a reorchestrat întregul album "Electronica".

Gratuit în întregime şi accesibil de peste tot din lume, acest concert virtual realizat cu start-up-ul francez VRrOOm, va fi difuzat în direct pe platformele VRchat, Youtube, Facebook, pe France Inter, BFMTV Paris şi pe site-ul Paris.fr.