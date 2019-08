Jeffrey Epstein a semnat un testament cu două zile înainte de a se sinucide în închisoare

Cu două zile înainte de a se sinucide în închisoare, omul de afaceri Jeffrey Epstein a semnat un testament prin care a încredinţat toată averea sa, în valoare de circa 577 de milioane de dolari, unui trust cu beneficiari necunoscuţi, potrivit New York Post care citează documente judiciare, relatează marţi AFP şi dpa, potrivit Agerpres.

Potrivit acestor documente, înregistrate în Insulele Virgine americane, Epstein şi-a încredinţat averea unui trust numit "Trust 1953", scrie ziarul.O astfel de metodă este folosită în mod obişnuit pentru a proteja confidenţialitatea beneficiarilor, conform unui avocat citat de New York Post.Niciun beneficiar nu este numit în testament, care identifică doar persoanele responsabile de executarea acestuia, a adăugat ziarul.

În testament, vasta reşedinţă a omului de afaceri din Manhattan - unde ar fi abuzat numeroase fete tinere, inclusiv minore - este evaluată la aproape 56 de milioane de dolari; ranch-ul său din New Mexico la 17 milioane de dolari; proprietatea sa din Paris la 8,6 milioane de dolari, iar cele două insule pe care le deţinea în Insulele Virgine - Little St James Island, numită de unii "Insula Pedofiliei", şi Great St James Island, cumpărată recent şi unde plănuia să lucreze - sunt evaluate la circa 85 de milioane de dolari în total.



La aceste bunuri imobiliare se adaugă circa 307 milioane de dolari în acţiuni şi alte investiţii, 56 milioane de dolari în numerar, şi 18,5 milioane de dolari valoarea avioanelor sale private, bărci şi maşini, potrivit ziarului.



Documentele depuse includ şi o copie a certificatului de deces al omului de afaceri, datată din 15 august, fără a se preciza cauza morţii sale.



Biroul medicului legist din New York a confirmat pe 16 august că Jeffrey Epstein s-a sinucis prin spânzurare.