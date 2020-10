Jennifer Lopez, premiată cu People’s Icon Award la gala E! People’s Choice Awards

Actriţa şi cântăreaţa Jennifer Lopez va primi People’s Icon Award la gala din luna noiembrie E! People’s Choice Awards, informează News.ro

Ceremonia este programată să aibă loc pe 15 noiembrie.

Lopez, în vârstă de 51 de ani, a fost de-a lungul carierei nominalizată de şase ori la People’s Choice Awards şi a primit un trofeu - pentru cea mai bună actriţă de televiziune.

Jennifer Lopez, născută pe 24 iulie 1969, în cartierul Bronx din New York, a devenit cunoscută pe plan internaţional în anii 1990, graţie rolurilor principale interpretate în filmele „Selena” şi „Anaconda”. În 1999, a debutat în muzică cu albumul „On the 6”, care conţine două single-uri de succes - „If You Had My Love” şi „Waiting For Tonight”. A mai lansat şapte albume de studio, iar, în total, discurile ei au fost vândute în peste 80 de milioane de copii.

A jucat în numeroase filme şi s-a remarcat şi în televiziune, ca jurat al emisiunii „American Idol”. Filmele în care a fost distribuită au generat încasări totale de peste 2,9 miliarde de dolari, Jennifer Lopez fiind considerată cea mai influentă - şi cel mai bine plătită - artistă latino din toate timpurile. Pe 20 iunie 2013, ea a fost recompensată cu cea de-a 2.500-a stea de pe Walk of Fame din Hollywood. În 2018, a primit premiul pentru întreaga carieră la MTV Video Music Awards.

Lopez deţine şi o companie de producţie de film, Nuyorican Productions, care a lansat seriale precum „The Fosters” şi „Shades of Blue”.

Cel mai recent, ea a jucat în „Second Act” şi „Hustlers”, iar anul acesta a cântat la finala Super Bowl alături de Shakira.