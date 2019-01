Jeremy Corbyn - Amânarea Brexitului este acum inevitabilă

Liderul opoziţiei laburiste britanice Jeremy Corbyn s-a declarat marţi convins că guvernul condus de Theresa May va trebui să amâne ieşirea Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord din Uniunea Europeană, transmite Reuters preluată de Agerpres

''Orice s-ar întâmpla la voturile care urmează, acum a devenit inevitabil că guvernul va trebui să extindă articolul 50 în orice scenariu'', a spus Corbyn în Camera Comunelor.



El a anunţat că partidul său va susţine o amânare cu trei luni a Brexitului dacă guvernul nu poate obţine un acord de retragere aprobat de parlament înainte de 26 februarie.



Un amendament înaintat de deputata laburistă Yvette Cooper încearcă să transfere controlul asupra Brexitului de la guvernul lui May la Parlament. Dacă acesta va fi votat, el ar putea avea un efect important, furnizându-le parlamentarilor care vor să blocheze, să întârzie sau să renegocieze Brexitul o posibilă cale legală.



Acest amendament propune o extindere a Brexitului cu până la nouă luni, până la 31 decembrie, dar lasă deschisă dezbaterii chestiunea amânării.



''Partidul Laburist va susţine diseară acel amendament întrucât absenţa unui acord ar fi profund nefavorabilă pentru industrie şi economie. În susţinerea amendamentului ei, noi sprijinim o mică fereastră de trei luni pentru a da timp pentru renegociere'', a explicat liderul laburiştilor britanici.



Aleşii britanici vor dezbate şi vor supune la vot marţi seară răspunsul dat premierului Theresa May după respingerea în urmă cu două săptămâni în forul legislativ, cu o majoritate covârşitoare, a planului său privind ieşirea Regatului Unit din Uniunea Europeană. Votul de marţi reprezintă o consecinţă a celui din 15 ianuarie în care parlamentul britanic a respins, cu 432 de voturi la 202, acordul de retragere negociat de Theresa May şi Uniunea Europeană.



Şefa executivului britanic a spus că doreşte să-şi asigure concesii legate de frontiera cu Irlanda de Nord pentru a obţine sprijinul parlamentarilor pro-Brexit din propriul partid şi al micii formaţiuni nord-irlandeze Partidul Democratic Unionist, care susţine guvernul de la Londra în legislativul britanic.



Preşedintele Camerei Comunelor, John Bercow, a anunţat că parlamentarii britanici vor avea oportunitatea de a vota marţi seară asupra a până la şapte modificări propuse la acordul de Brexit negociat de Theresa May cu UE. Bercow a precizat că el a selectat cele şapte amendamente, printre care şi cel propus de parlamentarul conservator Graham Brady, care cere ca aşa-numitul "backstop" nord-irlandez, un mecanism menit să prevină o frontieră dură în insula Irlanda după Brexit, să fie scos din acord şi înlocuit cu "aranjamente alternative".