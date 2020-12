J.K. Rowling lansează 'Ickaborg', o poveste scrisă sub forma unui basm

"Ickabog", o poveste veche la care J.K. Rowling a revenit anul acesta pentru a le oferi o distracţie copiilor şi părinţilor în timpul lunilor de izolare, va fi lansată pe 22 decembrie la editura Arthur.

Povestea se adresează în principal copiilor de la 7 până la 12 ani, însă nu are legătură cu seria "Harry Potter" şi nu face parte din universul vrăjitoresc, ci este scrisă sub forma unui basm a cărui acţiune are loc în regatul imaginar numit Cornucopia, potrivit news.ro.

Citește și: Vasile Dîncu: ‘Există posibilitatea unui Guvern minoritar sau să propunem un premier PSD cu un Guvern de uniune națională’

"Ickabog" a fost publicată iniţial sub forma unui foileton online astfel încât familiile de pretutindeni să se bucure în fiecare zi de câte un nou capitol. Autoarea şi-a dorit ca volumul tipărit să conţină ilustraţii făcute de copii, motiv pentru care a apărut Concursul de Ilustraţii "Ickabog".

Pentru cititorii din România, editura Arthur a publicat pe site, în perioada 1 septembrie - 16 octombrie 2020, toate cele 64 de capitole în traducerea Tatianei Dragomir, încurajându-i totodată pe copii să se înscrie la concurs. Din sutele de ilustraţii înscrise pe platforma proiectului, juriul a ales 34 de ilustraţii câştigătoare, pe care cititorii le vor găsi în volumul "Ickabog", în curs de apariţie la Editura Arthur.

Autoarea a declarat că după publicarea cărţii, îşi va dona drepturile de autor către fundaţia sa caritabilă, Volant, pentru ajutorarea grupurilor vulnerabile care au avut în mod special de suferit din cauza pandemiei de Covid-19 în Marea Britanie şi pe plan mondial.