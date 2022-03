Joanna Scanlan, protagonista peliculei 'After Love', cea mai bună actriţă în rol principal, la BAFTA

Joanna Scanlan, protagonista peliculei ''After Love'', în regia lui Aleem Khan, povestea unei femei devenite de curând văduvă care începe sa accepte un secret şocant din viaţa fostului ei soţ, a primit premiul pentru cea mai bună actriţă în rol principal duminică seara la Londra, în cadrul celei de-a 75-a ediţii a galei premiilor Academiei Britanice de Arte ale Filmului şi Televiziunii (BAFTA), potrivit EFE, potrivit Agerpres.

La această categorie au mai concurat actriţele Lady Gaga (''House of Gucci''), Alana Haim (''Licorice Pizza''), Emilia Jones (''Coda''), Renate Reinsve (''The Worst Person in the World'') şi Tessa Thompson (''Passing'').



La ediţia de anul trecut trofeul pentru cea mai bună actriţă în rol principal i-a revenit actriţei Frances McDormand, protagonista peliculei ''Nomadland'', în regia lui Chloe Zhao.



După ce ediţia de anul trecut s-a desfăşurat în format virtual din cauza pandemiei de coronavirus, gala din acest an a premiilor BAFTA a revenit la formatul obişnuit, găzduită de Royal Albert Hall din Londra şi prezentată de actriţa australiană Rebel Wilson.