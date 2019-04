Jocul UDMR, în cazul restructurării Guvernului prin Parlament: 'A patra oară nu cred că va fi cazul să votăm'. Provocare uriașă pentru PSD-ALDE

Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat vineri că în cazul în care se face restructurarea Guvernului prin Parlament, formaţiunea pe care o conduce va lăsa coaliţia PSD-ALDE să arate că are majoritate şi va încerca să nu îi încurce nici pe cei din Opoziţie.

"UDMR va lăsa coaliţia PSD-ALDE să arate că are majoritate. Noi nu am luat o decizie, dar eu cred că dacă am votat o dată Guvernul, primul Guvern Grindeanu, după aceea Tudose, o dată Guvernul Dăncilă, a patra oară nu cred că va fi cazul să votăm un Guvern, mai ales că ei au majoritate. Vreau eu să se demonstreze că au majoritate, ei trebuie să adune 233 de voturi, noi încercăm să nu-i încurcăm nici pe cei din Opoziţie, nici pe cei din PSD-ALDE şi de aceea eu cred că dacă se va demonstra că această coaliţie are majoritate, poate reuşim şi noi să stopăm aceste acuzaţii total nefondate că PSD-ALDE stă în voturile noastre şi permanent noi nu ştiu ce şantajăm în dreapta şi în stânga, ceea ce nu este adevărat. Sunt acuzaţii lipsite de orice bază", a spus Kelemen la RFI, întrebat ce va face UDMR dacă se va ajunge la o restructurare a Guvernului în Parlament, scrie agerpres.ro

Expert Forum atrage atenția că România plăteşte partidelor 'una dintre cele mai mari subvenţii din UE'/ 'Sunt necesare reguli pentru transparența cheltuielilor'



Liderul UDMR a menţionat că prin restructurarea Guvernului în Parlament nu poţi ocoli preşedintele, pentru că acesta oricum semnează decretele de numire a miniştrilor individual.



"O restructurare, dacă cei care guvernează consideră că ar fi în beneficiul actului de guvernare, se poate face. Au făcut şi alţii, am făcut şi noi, nu ar fi asta o problemă. (...) Premierul ar trebui să decidă dacă restructurează sau nu Guvernul, dacă are argumente, se poate face. Să ocoleşti prin restructurare şi printr-un vot în Parlament preşedintele, din punctul meu de vedere, nu se poate şi oricum nu se va întâmpla, pentru că preşedintele semnează decretele de numire a miniştrilor individual, nu semnează lista. Şi dacă el semnează - hai să spunem - din 27 de miniştri 26 şi la unul spune că 'nu pot să semnez fiindcă nu consider că e potrivită persoana respectivă pentru funcţia de ministru', nu se va întâmpla nimic. Te duci la Curtea Constituţională, este un conflict constituţional şi va decide CCR. Această posibilitate încă nu a fost încercată niciodată în România. Eu nu cred că poţi să ocoleşti preşedintele, dacă preşedintele are o convingere fermă faţă de o anumită persoană. Deci, din punctul meu de vedere, nu stă în picioare acest argument, că facem restructurarea doar să ocolim preşedintele. Restructurarea trebuie să o faci dacă ai nevoie să faci actul guvernamental mai performant", a arătat Kelemen Hunor.