Jocuri complicate în USR-PLUS pentru fuziune și prezidențiale / SURSE

În USR și PLUS negocierile despre viitorul celor două formațiuni se lovesc de hopuri importante.

Liderii partidelor, Dan Barna și Dacian Cioloș, au căzut de acord că este obligatoriu să se găsească o formulă de colaborare pentru a nu pune în pericol capitalul electoral câștigat la europarlamentare și pentru a avea șanse să depășească PNL la alegerile parlamentare din 2020, spun surse din cele două formațiuni pentru STIRIPESURSE.RO.

De aici încolo, spun sursele citate, fiecare își vede interesul:

1. USR ar vrea fuziune prin absorbție cu PLUS, dar Dacian Cioloș respinge momentan scenariul spunând că partidul său are perspective să mai crească. Cei din USR spun că prin fuziune s-ar rezolva multe probleme de coordonare între cele două partide și ar oferi cât mai devreme o alternativă la PNL. Dacian Cioloș consideră că PLUS are un electorat diferit de USR pe care riscă să-l piardă prin topirea PLUS în USR. Dacă se face o fuziune, Cioloș revendică funcția de președinte al noului partid rezultat, scenariu respins însă de Dan Barna.

2. Candidatul USR-PLUS la prezidențiale: Dacian Cioloș invocă sondaje de opinie care-l dau ca favorit, în timp ce USR invocă alte sondaje de opinie care arată că PLUS abia ar trece pragul electoral singur, or cota lui Dacian Cioloș e greu de atins fără structurile USR în spate. USR spune că un candidat susținut de structurile USR ar scoate mai multe voturi decat ar scoate Dacian Cioloș fără sprijinul USR.

3. În tabăra PLUS se speculează că Dan Barna ar intenționa ca prin candidatura la prezidențiale să-și lanseze o trambulină pentru funcția de premier post-alegeri, în detrimentul lui Dacian Cioloș.

