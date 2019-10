Jocurile din turul II al prezidențialelor: concluziile sondajului CURS/ ANALIZĂ

Un sondaj CURS de tip omnibus ne arată care este tendința pentru primul tur al alegerilor prezidențiale din 10 noiembrie. Conform sondajului, cea mai importantă scădere o are Dan Barna, candidatul USR-PLUS, ca urmare a scandalului provocat de ancheta Rise Project.

In urma ultimelor rezultate din sondajele CURS si Sociopol se pot extrage doua concluzii majore:

1. marii favoriti pentru calificarea in finala sunt Klaus Iohannis si Viorica Dancila;

2. Fiecare vot obtinut de ceilalti 4-5 candidati care pot strange procente relevante va atarna greu in rezultatul final.

Tinand seama ca nu tot electoratul lui Dan Barna si Kelemen Hunor va merge catre Klaus Iohannis in turul doi, actualul presedinte poate conta, in finala, pe 43-45% dintre voturile exprimate. Acelasi tip de estimare o poate duce pe Viorica Dancila la 33-35%, bazandu-se pe o mare parte a electoratului lui Mircea Diaconu plus ramasitele de la candidatii foarte mici care mai strang cateva procente din zona electoratului compatibil cu PSD.

In aceste conditii balanta va fi inclinata de scorul obtinut de 3 candidati care au potentialul sa isi indrume electoratul in ambele directii. Paleologu, Bruynseels si Cumpanasu strang impreuna, potrivit actualelor estimari, 14-15 procente. Si chiar daca Alexandru Cumpanasu a scazut usor fata de sondajele anterioare si are o tendinta constant descendenta, Paleologu si, mai ales, Bruynseels (figura noua, care acumuleaza constant intentie de vot) sunt sanse ca scorul cumulat al celor trei sa bata spre 20%. Iar in acest caz, optiunea lor pentru turul doi poate inclina decisive balanta.

Sondajul a fost realizat în perioada 14-21 octombrie, pe un eșantion de 1600 de persoane, prin metoda de culegere a datelor față în față. Sondajul are o eroare maxim tolerată de +/- 2.45% și un nivel de încredere de 95%.