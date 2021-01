Jocurile League of Legends, Wild Rift, Teamfight Tactics și Legends of Runeterra vin cu noutăți în 2021: 'Este deja în curs de dezvoltare'

Jocurile video League of Legends, Teamfight Tactics, Legends of Runeterra și Wild Rift oferă, în 2021, noi moduri pentru a experimenta universul Ligii, relatează Mediafax.

Potrivit Riot Games, în timp ce League of Legends se pregătește pentru un nou deceniu de succes în competițiile esports, Teamfight Tactics și Legends of Runterra sunt la început de drum. În ceea ce privește noul joc de mobile Wild Rift, cursa de a găsi cei mai buni jucători din lume deja a început, astfel că în 2021 se vor pune bazele scenei competitive.

„Lumea nu mai este în siguranță, deoarece Viego, regele înfrânt, se alătura campionilor din League of Legends. Noul sezon competitiv a început, iar pe 16 și 17 ianuarie va avea loc primul turneu Clash din noul sezon. În același timp, jucătorii vor putea vota asupra conținutului care va fi adăugat la joc: actualizări ale campionilor și tematici pentru noi skin-uri. În ceea ce privește obiectele din joc, se vor face în continuare modificări pentru a oferi jucătorilor cea mai bună experiență posibilă”, se arată într-un comunicat al companiei.

Citește și: Emil Boc a răbufnit! A luat la țintă Guvernul, după contrele cu Vlad Voiculescu: ‘Trebuie să pună capăt sistemului Pile, Cunoștințe și Relații’

O mulțime de noutăți îi așteaptă și pe jucătorii de Teamfight Tactics. Setul de campioni Fates primește un update în ianuarie odată cu lansarea patch-ului 11.2 și aduce un nou sistem de clasare. „Înainte de a ne lua rămas bun de la Fates, cel de-al al patrulea set de eroi, se va desfășura campionatul Fates al cărei sesiuni de calificări a început deja. Urmează al cincilea set de campioni din Teamfight Tactics, care va fi mai întunecat și va pune jucătorul în lupta dintre bine și rău”, se mai precizează în comunicat.

De asemenea, pentru cei care doresc să joace TFT, dar nu au suficient timp va fi creată o versiune mai rapidă, care va dura maximum 20 de minute.

Wild Rift, noul joc de mobile, va continua să se dezvolte în 2021, Open Beta-ul ajungând în America în martie. Riot Games anunță că vrea să facă jocul MOBA accesibil din cât mai multe regiuni și pentru cât mai mulți jucători până la finalul lui 2021. În același timp, jucătorii se pot aștepta la mult conținut nou: aproximativ 2 eroi noi pe lună, costume și evenimente noi.

„Unul dintre modurile de joc foarte apreciate în LoL urmează să fie adăugat și în Wild Rift. Este vorba despre ARAM, care este deja în curs de dezvoltare. Până când noul mod de joc va fi disponibil, jucătorii se pot bucura de evenimentul “Yordle Expedition" care a început deja! Teemo, Lulu, Corki, Kennen și Tristana sunt deja în drum spre Wild Rift. Pentru jucătorii competitivi, primul sezon competitiv este deja live”, au mai anunțat reprezenmtanții companiei.

Noul an aduce în jocul Legends of Runterra țara antică Surima, prin trei expansiuni, jucătoriii putând explora istoria și viitorul Surimei. Jocul urmează să primească noi eroi: Aphelios, care este primul pentru acest an și va ajunge în joc luna viitoare. Workshop-ul va fi disponibil în joc începând cu 13 ianuarie și este unul dintre noile moduri în care jucătorii pot experimenta universul LoR. Următorul turneu sezonier va avea loc în februarie.

Citește și: Vasile Dîncu explică de ce l-ar vrea pe Robert Negoiță din nou în PSD: 'Este un proiect al nostru'

„După primii 10 ani de succes, Riot Games pregătește următorii 10 ani de LoL Esports. Următorul deceniu al Ligii a început deja, iar scena esports se va extinde dincolo de League of Legends pentru PC. Team Fight Tactics va avea un sezon mai lung, cu turnee majore care vor ajunge și în Legends of Runeterra. În viitorul apropiat vor exista mai multe informații despre scena esports a Wild Rift. În ceea ce privește League of Legends pentru PC, scena esports continuă să se extindă. Vom vedea un rebranding în trei regiuni pentru campionatele locale - League of Legends Champions Korea, League of Legends Championship Series, Campeonato Brasileiro de League of Legends – iar LCK, CBLol vor introduce un model de franciză. Nu în ultimul rând, următorul campionat mondial se va întoarce în China și anul acesta. Echipele de top vor concura în diferite orașe din China, marea finală având loc la Shenzhen”, a mai anunțat Riot Games.