Joe Biden: 40% dintre liderii planetei întreabă dacă îi putem ajuta, cred că putem produce mult mai multe vaccinuri

Președintele SUA, Joe Biden, a declarat marți că aproape jumătate dintre liderii lumii i-au cerut vaccinuri anti-Covid-19, reafirmându-și promisiunea de ajutor, dar rămânând evaziv asupra datelor.

„Toate țările lumii se uită la noi”, a spus el în timpul unei discuții cu guvernatorii statelor. „40% dintre liderii planetei întreabă dacă îi putem ajuta. Vom încerca”, a subliniat, fără a furniza cifre sau un calendar clar și insistând asupra dorinței de a acorda prioritate americanilor. „Cred că putem produce mult mai multe vaccinuri”. Biden a reamintit că Statele Unite au promis, deocamdată, să furnizeze 60 de milioane de doze de vaccin AstraZeneca către țări terțe.

Mai mulți șefi de stat sau de guvern și-au exprimat frustrarea față de atitudinea Washingtonului cu privire la această problemă. Cancelarul german Angela Merkel a cerut „un liber schimb de componente” și „o deschidere a pieței vaccinurilor”. Emmanuel Macron a cerut Statelor Unite să „pună capăt interdicțiilor de export, nu numai a vaccinurilor, ci și a componentelor acestor vaccinuri, care împiedică producția”.

President Joe Biden said Tuesday that almost half the world's leaders have contacted him, asking for US help in obtaining Covid-19 vaccines https://t.co/JV3S0etLyI