Joe Biden a început ofensiva electorală: ce acuze grave îi aduce lui Trump, în primul discurs de campanie din 2024 - Video

”Echipa de campanie a lui Donald Trump este obsedată de trecut, nu de viitor. El este pregătit să ne sacrifice democraţia pentru a obţine puterea”, îl acuză preşedintele democrat, care vrea să-şi accelereze campania electorală în vederea alegerilor prezidenţiale.

In his first major campaign event of 2024, Pres. Biden delivered a speech near Valley Forge, Pennsylvania, to argue democracy and fundamental freedoms are under threat if former Pres. Trump returns to the White House. https://t.co/eFcArBTG5Q pic.twitter.com/SawB6RmLCw

Donald Trump cauţionează ”violenţa politică”, la fel ca susţinătorii săi, a continuat Joe Biden în discursul său.

"Political violence is never acceptable!" says Joe Biden in Valley Forge, where George Washington rallied the Continental Army to use political violence against the British Empire via the American Revolution, which is why we have a United States of America to begin with. pic.twitter.com/pD6RUuEvFO