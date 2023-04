Joe Biden a semnat legea care schimbă total situația în SUA

Preşedintele american Joe Biden a ridicat oficial, luni, starea de urgenţă naţională legată de COVID-19, instituită de trei ani în ţara care a plătit oficial cel mai grav tribut pandemiei, cu peste un milion de morţi, notează AFP.

Casa Albă a indicat într-un comunicat că preşedintele a ratificat o lege adoptată de Congres "care pune capăt stării de urgenţă naţionale legată de pandemia de COVID-19".

Investesc sume uriașe în noul tip de vaccin

Fondurile considerabile alocate începând cu 2020 pentru a oferi teste COVID-19, vaccinuri gratuite şi alte măsuri de urgenţă nu vor mai fi disponibile, informează Agerpres.Starea de urgenţă sanitară, care este distinctă, urmează să expire pe 11 mai.Sfârşitul acestuia ar urma să fie însoţită de expirarea unei măsuri instituite în 2020 sub administraţia Trump, care permite expulzarea fără întârziere a migranţilor fără viză, chiar şi a potenţialilor solicitanţi de azil.Executivul american a spus că doreşte să ridice această măsură cunoscută sub numele de "Titlul 42" şi să o înlocuiască cu un alt mecanism legal pentru a ţine sub control fluxul de migranţi.Un înalt responsabil al Casei Albe a declarat pentru AFP că utilizarea acestei măsuri "ar trebui să înceteze pe 11 mai".



Dacă guvernul SUA întoarce public pagina legată de pandemia de COVID-19, spune deja că lucrează la următoarea generaţie de vaccinuri şi alte măsuri pentru a combate orice variante viitoare ale virusului.



"Proiectul NextGen va accelera şi eficientiza dezvoltarea rapidă a următoarei generaţii de vaccinuri şi tratamente prin parteneriate public-privat", a declarat pentru AFP un înalt responsabil guvernamental.



Fonduri în valoare de cel puţin cinci miliarde de dolari sunt disponibile pentru a "promova progresele ştiinţifice" şi "a păstra avansul faţă de virusul cu evoluţie rapidă la originea COVID-19", a adăugat el.