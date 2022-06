Joe Biden amenință Rusia, după atacul asupra mall-ului din Ucraina: vor fi trași la răspundere

Președintele SUA, Joe Biden, susține că atacul Rusiei asupra mall-ului din Kremenciuk reprezintă o cruzime, iar rușii vor fi trași la răspundere pentru aceste crime.

"Atacul Rusiei asupra civililor la un centru comercial reprezintă o cruzime. Suntem solidari cu poporul ucrainean!", a spus Joe Biden.

Biden a reiterat că SUA și aliații săi sunt alături de Ucraina și că Rusia va fi trasă la răspundere pentru astfel de atrocități.

Bilanţul morţilor în urma atacului cu rachetă al forţelor ruse asupra unui centru comercial din Kremenciuk a crescut la 16 morţi şi 59 răniţi, conform informaţiilor furnizate de şeful serviciilor de urgenţă ucrainene, transmite marţi AFP.



"La ora actuală avem cunoştinţă de 16 morţi şi 59 de răniţi, dintre care 25 se află în spital. Informaţiile sunt în curs de actualizare", a anunţat pe Telegram Serghii Kruk în noaptea de luni spre marţi.

