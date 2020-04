Joe Biden favorit în cursa pentru Casa Albă - Donald Trump nu crede în sondaje

Preşedintele american Donald Trump a declarat miercuri agenţiei Reuters că nu crede sondajele de opinie care îl cotează ca favorit la alegerile prezidenţiale din noiembrie pe fostul vicepreşedinte Joe Biden. Într-un interviu acordat în Biroul Oval de la Casa Albă, Trump a afirmat că nu se aşteaptă ca alegerile să fie un referendum privind modul în care a gestionat criza coronavirusului şi a adăugat că este surprins de succesul lui Biden, notează Agerpres.

"Nu cred sondajele. Cred că poporul din această ţară este inteligent. Şi nu cred că vor desemna un om incompetent", a adăugat el.Preşedintele republican a criticat activitatea de decenii a contracandidatului său democrat, ca senator şi ca vicepreşedinte în mandatul preşedintelui Barack Obama. "Şi nu vreau să spun incompetent din cauza stării sale actuale. Vreau să spun că e incompetent de 30 de ani. Tot ce a făcut vreodată a fost rău. Politica lui externă a fost un dezastru", a insistat Trump.Sondajele Reuters/Ipsos de săptămâna aceasta arată că 44% din americanii înregistraţi ca alegători l-ar susţine pe Biden, iar 40% pe Trump. Un sondaj mai recent în statele Michigan, Wisconsin şi Pennsylvania, unde competiţia între cei doi e cea mai strânsă, avansul democratului e şi mai mare: el este preferat de 45% din electorat, iar actualul preşedinte de numai 39%. Statele respective au contribuit la victoria lui Trump în alegerile din 2016.O sursă informată susţine că preşedintele i-a luat la întrebări pe directorul său de campanie, Brad Parscale, şi pe alţi consilieri politici, după ce aceştia i-au prezentat sondajele conform cărora este pe cale să piardă în faţa lui Biden şi că ar fi fost învins în Colegiul Electoral, format din delegaţii care îi reprezintă pe americani în sistemul de vot indirect, dacă acesta s-ar fi întrunit în aprilie.Într-un mesaj pe Twitter, Trump a afirmat joi dimineaţa că îl susţine pe Parscale, care "de fapt face o treabă excelentă". "Nu am strigat niciodată la el (a fost alături de mine de câţiva ani, inclusiv la victoria din 2016) şi nu am nicio intenţie să fac aşa ceva", a susţinut preşedintele.După părerea lui Trump, alegerile nu vor fi o evaluare a reacţiei sale la epidemia de COVID-19, ci "vor fi un referendum despre tot ce am făcut (...), dar am făcut o treabă excelentă".Biden l-a criticat pe Trump pentru modul în care gestionează criza coronavirusului, reaminteşte Reuters. Întrebat dacă va participa la o dezbatere cu Biden la toamnă, Trump a răspuns: "Bineînţeles!".Preşedintele a încercat să alimenteze dezacordurile din Partidul Democrat privind nominalizarea candidatului la preşedinţie, înainte ca senatorul Bernie Sanders să se retragă din cursă şi să anunţe, luna aceasta, că îl susţine pe Biden. Trump a sugerat că, dacă senatoarea democrată Elizabeth Warren s-ar fi retras mai devreme, Sanders l-ar fi învins pe Biden. Fostul vicepreşedinte "nu ar fi câştigat niciodată, nici într-un milion de ani, deoarece aceste voturi au fost luate. I-au fost luate lui Bernie Sanders. Şi cred că o să câştig mulţi votanţi ai lui Bernie Sanders", a spus Trump.Preşedintele a încercat să argumenteze pentru susţinătorii lui Sanders că preferatul lor a fost tratat incorect şi să exploateze astfel resentimentele care persistă din 2016, când Hillary Clinton l-a învins pe senator în alegerile primare din Partidul Democrat, dar a pierdut ulterior în faţa lui Trump la alegerile generale.