Joe Biden îşi alege mai mulţi membri ai Guvernului dintr-un influent cabinet privat de consiliere strategică

Joe Biden, care şi-a ales mai mulţi membri ai viitorului său Guvern din cadrul unui cabinet de consiliere în strategie de la Washington, alimentează o controversă cu privire la un sistem care le permite oficialilor americani să lucreze pentru grupuri de influenţă între două treceri prin Guvern, relatează AFP.

Viitorul şef al diplomaţiei americane Tony Blinken, directoarea serviciilor naţionale americane de informaţii (DNI) Avril Haines şi purtătoarea de cuvânt a Executivului Jen Psaki au lucrat toţi trei la cabinetul WestExec Advisors, potrivit news.ro.

Generalul Lloyd Austin, ales de către democrat să conducă Departamentul Apărării, nu este doar consilier la WestExec, ci şi unul dintre conducătorii fondului de investiţii WestExec, Pine Island Capital Partners.

Iar presa americană scrie că altui consultant de la WestExec, lui David Cohen, Biden se gândeşte să-i încredinţeze conducerea Agenţiei Centrale de Informaţii (CIA), principala agenţie americană de spionaj.

După patru ani de acuzaţii de conflicte de interese la adresa lui Donald Trump, alegerea lui Biden de a lua oameni din această societate privată de consiliere - care are legături strânse cu industria Apărării - a provocat vociferări.

”Acum le revine Guvernului Biden şi acestor candidaţi să arate că vor lua măsuri deliberate pentru a evita orice conflict de interese”, subliniază Noah Bookbinder, directorul grupului anticorupţie Citizens for Responsibility and Ethics in Washington (CREW).

După dispreţul afişat de Trump faţă de regulile eticii, ”sper că viitorul Guvern a învăţat lecţia”, insistă el.

O STRADĂ-SIMBOL A EXECUTIVULUI

Societatea WestExec a fost înfiinţată în 2017 cu scopul de a primi foşti oficiali din Guvernul Obama, în urma alegerii lui Donald Trump.

Ea oferă servicii de ”consiliere strategică” unor întreprinderi care vor să-i folosească cunoştinţele în probleme de securitate şi apărare.

Numele societăţii provine de la ”West Executive Avenue” - o străduţă pe care circulaţia este interzisă şi care desparte Casa Albă de clădirea în care se află birourile Executivului american - Eisenhower Executive Office Building.

Unii văd în practicile acestei întreprinderi o formă de lobby - utilizarea unor reţele de influenţă cu scopul de a convinge oficiali şi aleşi să modifice legi în favoarea intereselor clienţilor lor.

În Statele Unite, scandaluri de corupţie i-au determinat pe aleşi să impună reguli stricte lobbyiştilor şi mai ales să-i identifice în mod public clienţii.

Însă cabinetele de consiliere şi angajaţii lor nu sunt supuşi acestor reguli şi nu sunt obligaţi să dezvăluie numele clienţilor.

Revista specializată The American Prospect şi cotidianul The New York Times (NYT) au identificat, cu toate acestea, anumiţi clienţi ai WestExec, între care producătorul de drone Shield AI,care are un contract cu Pentagonul, Schmidt Futures, administrat de fostul CEO Google Eric Schmidt sau societatea israeliană Windward, specializată în inteligenţă artificială.

Fondul de investiţii WestExec - Pine Island - a strâns 283 de milioane de dolari pentru a investi în societţi din industria Apărării.

Tony Blinken şi Lloyd Austin sunt conducătorii Pine Island.

O CHESTIUNE DE APARTENENŢĂ

Un fost consilier juridic de la Casa Albă, Richard Painter, consideră că lipsa de transparenţă a societăţilor de consiliere strategică este o problemă reală.

”Viduri juridice ca acesta s-au multiplicat în vremea lui Trump, iar ele trebuie să dispară. Numele clienţilor trebuie să fie divulgate cel puţin oficialilor însărcinaţi cu probleme etice, dacă nu publicului”, scrie el pe Twitter.

”Trebuie să li se interzică clienţilor oficialilor guvernamentali aleşi de către preşedinte, care nu acceptă să le fie făcut public numele, să participe la reuniuni cu aceşti oficiali ,odată intraţi în Guvern. Fără excepţii”, subliniază el.

Bookbinder relevă că noua popularitate a societăţilor de consiliere, preferate adesea lobbyiştilor tradiţionali, ”nu este în realitate o evoluţie către mai multă transparenţă”.

În opinia sa, membrii noului Guvern american este necesar să-şi dezvăluie activele, să le vândă şi să se recuze în cazul unor conflicte de interese. ”Noi vom observa toate aceste lucruri cu atenţie”, dă el asigurări.