Joe Biden reacționează: Vladimir Putin a ales calea războiului. Lumea va trage Rusia la răspundere

Președintele SUA, Joe Biden, reacționează la declarația lui Vladimir Putin, care a autoritzat operațiuni militare de amploare în Ucraina. Joe Biden susține că toți vor fi solidari cu Ucraina și arată că Vladimir Putin este singurul responsabil pentru victimele acestui război.

”Întreaga lume se roagă alături de Ucraina, în această seară, deoarece suferă un atac neprovocat și nejustificat al forțelor militare ruse. Președintele Putin a ales premeditat un război care va aduce cu sine o pierdere catastrofală de vieți omenești și multă suferință. Doar Rusia este responsabilă pentru moartea și distrugerea pe care le va aduce acest atac, iar Statele Unite și Aliații și partenerii săi vor răspunde într-un mod unit și decisiv. Lumea va trage Rusia la răspundere.

Voi monitoriza situația de la Casa Albă în această seară și voi continua să primesc actualizări regulate de la echipa mea de securitate. Mâine, mă voi întâlni cu omologii mei G7 dimineața și apoi voi vorbi cu poporul american pentru a anunța consecințele pe care Statele Unite și aliații și partenerii noștri le vor impune Rusiei pentru acest act inutil de agresiune împotriva Ucrainei și a păcii și securității globale. De asemenea, ne vom coordona cu aliații noștri NATO pentru a asigura un răspuns puternic, unit, care descurajează orice agresiune împotriva Alianței. În această seară, Jill și cu mine ne rugăm pentru oamenii curajoși și mândri din Ucraina”, scrie Joe Biden.

The prayers of the world are with the people of Ukraine tonight as they suffer an unprovoked and unjustified attack by Russian military forces. President Putin has chosen a premeditated war that will bring a catastrophic loss of life and human suffering. https://t.co/Q7eUJ0CG3k