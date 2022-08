VIDEO Un nou moment bizar cu Joe Biden: a uitat că a dat mâna cu un senator american și a încercat din nou

Joe Biden stârnește controverse în ultimul timp, după ce în programele sale oficiale recente a comis mai multe gafe. De data aceasta este vorba de strângerea de mână cu senatorul Chuck Schumer.

A dat mâna cu senatorul prima dată, care a mers la microfon pentru discurs, dar câteva secunde mai târziu Joe Biden a uitat ce s-a întâmplat și i-a întins din nou mâna politicianului.

Un alt moment devenit viral a avut loc recent. Joe Biden, în timp ce se pregătea să plece din Kentucky, a avut nevoie de ajutorul soției sale, Jill, pentru a-și pune jacheta pe el. În același timp, ochelarii de soare pe care îi purta i-au căzut spre nas. Imaginile au fost surprinse de cameramani, ulterior ajungând virale.

Biden shakes hands with Schumer then forgets that he just shook hands with Schumer seconds later

pic.twitter.com/ZcKi2YRyle