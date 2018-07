Juan Mata speră să fie convocat din nou la națională, odată cu venirea lui Luis Enrique

Juan Mata, component al echipei Manchester United, a declarat că speră să revină în naţionala Spaniei sub conducerea selecţionerului Luis Enrique, informează news.ro

El s-a declarat dezamăgit de faptul că nu a participat la Cupa Mondială. “Am fost dezamăgit de faptul că nu am fost la CM. Dar am sperat ca echipa să câştige. Şi cred că aveam echipa care putea câştiga. Aveam jucătorii care pot lupta pentru încă un trofeu mare. Este altă generaţie, dar calitatea există în continuare. Talentul există în continuare. Credeam că vom avea un parcurs mai bun. Cu toţii am crezut asta. Însă ăsta este fotbalul şi astfel de lucruri de întâmplă. Acum lucrurile s-au schimbat. Avemun nou antrenor, Luis Enrique. Un tehnician care a jucat multe meciuri pentru naţională. A antrenat echipe mari. Sunt din nou emoţionat de posibilitatea de a reveni. Evident, vreau să revin şi să joc cât de multe meciuri voi putea pentru echipa naţională”, a afirmat Juan Mara într-un interviu pentru ESPN.

Juan Mata nu a mai fost selecţionat în naţionala Spaniei din noiembrie 2016. El a jucat pentru prima reprezentativă în 41 de meciuri şi a înscris zece goluri. Mata a câştigat cu Spania Cupa Mondială în 2010 şi Campionatul European în 2012.

La Cupa Mondială din Rusia, echipa Spaniei a fost eliminată în optimile de finală, de naţionala ţării gazdă.