Jucăriile bazate pe filme de box-office au înregistrat venituri în creştere cu 19%, în 2021 (platformă investiţii)

Conform datelor eToro, francizele populare de filme şi emisiuni TV alimentează creşterea vânzărilor de jucării şi pe ceea ce înseamnă segmentul obiectelor de colecţie. Astfel, una din cinci jucării vândute la nivel global, în acest an, a fost o jucărie de colecţie, arată o statistică întocmită de compania de consultanţă NPD."Tom Cruise a luat cu asalt prima poziţie a box office-ului global cu noul său film, Top Gun Maverick, câştigând 300 de milioane de dolari în primele patru zile de la premieră. Un rezultat excelent pentru compania producătoare a filmului, Paramount (PARA). Legat de film, se poate cumpăra o replică a portavionului din film, cu tot cu avionul de luptă al lui Maverick, produs de Matchbox, o marcă deţinută de Mattel. Un producător polonez, Cobi, propune seturi de piese de construcţie, iar Revell propune modele ale avioanelor din film, ce pot fi construite, la scară redusă, toate sub licenţă. Realizarea acestor jucării nu este o întâmplare. Statisticile de la începutul anului 2021 arată că jucăriile bazate pe filme înregistrează o creştere cu 19% a veniturilor faţă de 2019. Jucăriile care nu sunt bazate pe filme au înregistrat doar creşteri de o singură cifră", se menţionează în analiza eToro.În acelaşi context, Disney a valorificat deja această tendinţă, iar cu peste 137 de milioane de abonaţi în întreaga lume la serviciul său de streaming Disney +, care se va lansa luna aceasta şi în România, jucăriile sub licenţă, bazate pe filmele şi emisiunile TV Disney se găsesc aproape în orice magazin de jucării. Companiile Mattel şi Hasbro s-au luptat pentru licenţele Disney Princess şi Frozen. În acest sens, Hasbro a preluat licenţa în 2016, după ce Mattel a produs jucăriile timp de douăzeci de ani, însă la începutul acestui an Mattel a recâştigat drepturile de a face păpuşi bazate pe personajele prinţeselor Disney, inclusiv Elsa şi Anna din "Frozen", Jasmine din "Aladdin", împreună cu Albă ca Zăpada, Cenuşăreasa, Ariel, Moana şi alte eroine Disney.De asemenea, Barbie, produsă de Mattel, este o păpuşă de modă care a fost lansată în 1959, iar în prezent există o corelaţie între jucăriile bazate pe filme, emisiuni TV şi vânzări."De exemplu, serialul "Barbie Dreamhouse Adventures'' de pe Netflix şi vânzările păpuşii Dreamhouse Barbie sunt corelate. Pe măsură ce orele de vizionare ale serialului Barbie au crescut puternic, aproape dublându-se între februarie şi iunie 2020, vânzările de păpuşi Barbie Dreamhouse au crescut şi ele vertiginos. A devenit una dintre primele 10 jucării cu cele mai rapide vânzări din SUA din martie până în septembrie 2020. În cea mai recentă raportare financiară, Mattel a anunţat că încearcă să dezvolte mai multe dintre mărcile sale în filme noi: un film Hot Wheels produs de compania Bad Robot a lui JJ Abrams şi un film Barbie cu Margot Robbie, care va fi lansat în 2023", notează consultanţii eToro.În plus, Hasbro şi-a reînnoit acordul cu studioul Lucasfilm al Disney pentru a produce jucării bazate pe franciza Star Wars, dar şi pe Indiana Jones, în contextul în care Harrison Ford se va întoarce în cinematografe în rolul lui Indiana Jones, pentru a cincea oară într-un nou film, pe 30 iunie 2023. Noile jucării vor fi disponibile atunci."Hasbro a anunţat recent un dividend de 0,7 dolari pentru acţiunile sale. În primul trimestru din 2022, compania a avut venituri de 1,16 miliarde de dolari. Compania are în portofoliu aproximativ 1.500 de mărci, printre care se numără Monopoly, Magic, The Gathering, Nerf, My Little Pony, Transformers, Play-Doh, Dungeons & Dragons, Power Rangers, Peppa Pig şi mărci partenere de top. Vânzările produselor sale au crescut cu 3% în ultimul an, dar în timp ce în SUA au crescut cu 12%, în Europa au scăzut cu 6%, iar în Asia cu 19%", se arată în cercetarea de specialitate.Statisticile globale relevă faptul că, în primele patru luni din 2022, vânzările globale de jucării au crescut cu 1%, dar ca număr de unităţi, acestea au scăzut cu 5%, în timp ce preţul mediu de vânzare a crescut cu 7%.eToro este o platformă de investiţii cu active multiple, fondată în anul 2007, cu misiunea de a face accesibile pieţele globale pentru ca toţi cei interesaţi să poată tranzacţiona şi investi într-un mod simplu şi transparent. Comunitatea eToro este formată din peste 27 milioane de utilizatori înregistraţi care îşi împărtăşesc strategiile de investiţii.