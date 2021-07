Jucătorii au realizat o performanţă superbă, spune selecţionerul Angliei, Gareth Southgate

Jucătorii au realizat o performanţă superbă, a declarat sâmbătă seara selecţionerul naţionalei de fotbal a Angliei, Gareth Southgate, după calificarea în semifinalele EURO 2020 în urma victoriei cu 4-0, în sferturile de finală, în faţa Ucrainei.

''Am spus încă de vineri că mi-a părut bine că am jucat pe un alt stadion, nu pe Wembley, pentru că ar fi fost greu să reproducem atmosfera pe care am avut-o împotriva Germaniei. A fost bine să venim aici (la Roma), să ne pregătim pentru meci într-un mediu diferit, să jucăm pe un stadion grozav, într-o seară perfectă. Jucătorii au oferit o performanţă superbă. Au jucat cu elan până la final, am putut să-i protejăm pe cei care aveau cartonaşe galbene şi care riscau o suspendare pentru semifinale. Dacă suntem în semifinale, este ca urmare a stării noastre de spirit, a solidarităţii noastre. Calitatea jucătorilor, desigur, este importantă, dar am văzut multe echipe ieşind din acest turneu pentru că nu aveau spiritul pe care îl are acest grup'', a spus Southgate.

Referindu-se la meciul care va urma în semifinale, cu Danemarca, selecţionerul a spus: ''Am jucat două meciuri împotriva Danemarcei în Liga Naţiunilor şi ştiam cât de bună este această echipă. Au demonstrat-o din nou în acest turneu şi acum au o motivaţie suplimentară faţă de ceea ce i s-a întâmplat lui Christian (Eriksen). Va fi un joc fantastic. Noi avem însă mai multă experienţă ca echipă, iar individual jucătorii englezi au mai multă experienţă, dar va trebui să o arătăm miercuri (...) Nu am fost niciodată în finala la EURO, este o nouă oportunitate de a scrie o pagină de istorie'', a arătat Gareth Southgate, informează Agerpres.

La rândul său, căpitanul Harry Kane, a spus: ''Ucraina ne-a creat probleme, a trebuit să ne adaptăm. Dar am marcat un al doilea gol la începutul reprizei a doua şi apoi am păstrat bine mingea. Am ştiut cum să închidem meciul şi am evitat cartonaşele galbene. Suntem pe drumul cel bun, dar încă mai avem de lucru. Avem o semifinală de jucat la Wembley, este un moment minunat, dar vrem să mergem până la capăt. În prezent totul merge bine şi asta ne dă încredere, dar ne vom confrunta cu o echipă dificilă, cu Danemarca, o formaţie care are calitate şi pe care va trebui să o studiem. Vom avea sprijinul a 60.000 de spectatori, vrem să îi facem mândri''.

Şi fundaşul Harry Maguire şi-a exprimat speranţa că Anglia va disputa finala.

''Este un sentiment grozav. Două semifinale la rând în turnee majore reprezintă un real succes, dar acum nu vrem să ne oprim aici. Ne dorim să mergem mai departe decât am făcut-o la CM 2018. Este minunat că am ajuns aici, există mare încredere în vestiar. Nu ne mulţumim cu semifinala, vrem să intrăm în finală'', a punctat Maguire.

Selecţionata de fotbal a Angliei s-a calificat în semifinalele EURO 2020, după ce a surclasat Ucraina cu scorul de 4-0 (1-0), sâmbătă seara pe Stadio Olimpico din Roma, în ultimul sfert de finală.

Anglia a făcut un joc aproape perfect şi a câştigat prin golurile marcate de Harry Kane (4, 50), Harry Maguire (46) şi Jordan Henderson (63), urmând să joace a treia sa semifinală europeană, după cele din 1968 şi 1996.

Anglia a reuşit cel mai mare scor al său la un turneu final de la finala Cupei Mondiale din 1966 (4-2 cu Germania).

Selecţionata Albionului a ajuns la zece meciuri în 2021, fără a pierde vreunul, cu nouă victorii şi un egal, un singur gol primit. Anglia încă nu a încasat gol la EURO 2020.

În semifinale, Anglia va juca pe teren propriu, contra Danemarcei, pe 7 iulie, pe stadionul londonez Wembley. Cealaltă semifinală va opune, pe 6 iulie, tot la Londra, echipele Italiei şi Spaniei.