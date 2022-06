Jucătorii echipei de baschet Boston Celtics cer Casei Albe să facă tot posibilul pentru eliberarea sportivei Brittney Griner din Rusia

Jucătorii echipei de baschet Boston Celtics au cerut, sâmbătă, Casei Albe să facă tot posibilul pentru a o elibera pe starul WNBA Brittney Griner, închisă în Rusia de patru luni, informează lequipe.fr, citat de news.ro.

La antrenament, înainte de a juca duminică meciul 2 al Finalei, jucătorii Celtics au purtat un tricou cu mesajul "We are BG" (“Suntem BG”) pe faţă, cu referire la iniţialele jucătoarei american şi, pe verso, reproducerea unui cod QR care se referă la o petiţie adresată Casei Albe pentru eliberarea lui Griner.

Boston Celtics players wear “WE ARE BG” shirts in support of Brittney Griner pic.twitter.com/9khgfINeOG