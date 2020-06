Jucătorii trebuie să se aştepte la o reducere semnificativă a premiilor la reluarea turneelor de tenis, anunţă directorul Madrid Open

Jucătorii trebuie să se aştepte la o "reducere semnificativă" a premiilor la reluarea turneelor de tenis după întreruperea cauzată de pandemia de coronavirus, spune tenismenul Feliciano Lopez, directorul Madrid Open, competiţie organizată de Ion Ţiriac, potrivit BBC, potrivit news.ro.

Lopez consideră că fondurile pentru premii vor fi grav afectate în sezonul viitor.

"Companiile şi sponsorii ar putea fi nevoiţi să concedieze angajaţii. Asta se întâmplă peste tot în lume, aşa că primul lucru pe care ei îl taie este sponsorizarea, iar acest lucru va afecta masiv tenisul. Trebuie să înţelegem că tenisul nu va fi acelaşi, cel puţin timp unu, doi, trei ani, nu ştiu cât timp. Dar trebuie să supravieţuim acestui moment şi trebuie să fim uniţi. Jucătorii trebuie să înţeleagă că va fi o reducere semnificativă a premiilor. Văd acum scenariul în care turneele vor supravieţui cu o reducere semnificativă a premiilor, nu numai pentru acest an, ci şi pentru sezonul 2021", a spus Lopez, 38 de ani.

Circuitul ATP Tour este în prezent suspendat până la 1 august, dar un program pentru sfârşitul verii şi începutul toamnei este aşteptat să fie publicat săptămâna aceasta. US Open se va desfăşura probabil la New York începând cu 31 august, în ciuda rezervelor puternice exprimate de jucători precum Novak Djokovici, Rafael Nadal, Nick Kyrgios şi Simona Halep.

"Eu personal aş merge şi să joc la US Open. Cred că majoritatea jucătorilor ar face la fel. Cred că organizatorii US Open ştiu că ar putea exista mulţi jucători care nu vor să meargă şi să joace acolo. Dar mai cred că US Open nu depinde doar de jucătorii de top. Opinia mea personală este că intenţionează să ţină evenimentul gândind că unii dintre jucătorii de top - nu ştiu câţi - s-ar putea să nu joace", a precizat el.

Lopez a adăugat că este "încrezător" că Madrid Open se va putea disputa la jumătatea lunii septembrie, cu o proporţie de ocupare a locurilor din tribune cuprinsă între 30 şi 40 la sută.