Jucătorul de fotbal grec Aristidis Soiledis a semnat pentru încă un an la FCSB și l-a impresionat de Gigi Becali: O dată pe lună merge la Muntele Athos

Jucătorul de fotbal grec Aristidis Soiledis a semnat pentru încă un an la FCSB și spune că este mulţumit de condiţiile celor de la FCSB. Fotbalistul grec a declarat că îl apreciază pe Gigi Becali, care merge o dată pe lună la Muntele Athos, anunță MEDIAFAX.

Jucătorul grec a declarat că şi-a prelungit contractul cu roş-albaştrii. Soiledis este foarte mulţumit cu condiţiile oferite de FCSB şi a semnat pe încă un an.

„Mă întorc marţi la Bucureşti. Vom relua antrenamentele în grupe de 6. FCSB este o echipă mare. Toţi sunt minunaţi. Gazonul este bun. Nu avem aşa ceva în Grecia. FCSB se luptă pentru campionat în fiecare an. Am semnat pentru încă un an cu FCSB. Mi-au spus că sunt mulţumiţi de mine”, a spus Aristidis Soiledis, potrivit sport24.gr.

Soiledis înţelege de ce Gigi Becali le-a cerut jucătorilor săi să accepte reducerile salariale pe 6 luni cauzate de pandemia de coronavirus: Am fost de acord cu reducerea salariului cu 50% în următoarele luni.

„Toate echipele vor avea de suferit”, a spus fotbalistul.

Aristidis Soiledis spune că este impresionat de gesturile lui Becali şi îl apreciază foarte mult pe finanţatorul roş-albaştrilor:

„Îi ajută pe cei bolnavi, bisericile, face donaţii la Muntele Athos. E un tip religios. Sunt impresionat de el. Vine mereu cu preoţi la baza de antrenament. Ne binecuvântează. O dată pe lună merge la Muntele Athos”, a mai spus Aristidis Soiledis.