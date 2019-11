Jucătorul echipei de fotbal Dinamo, Ioan Filip: 'CFR Cluj are două echipe de valori apropiate'

Jucătorul echipei de fotbal Dinamo, Ioan Filip, consideră că adversara de duminică, CFR Cluj, are cel mai bun lot din campionat, şi că Dan Petrescu a construit două formaţii de valori apropiate pe care le foloseşte alternativ în Liga I şi Europa League, anunță AGERPRES.

"O să fie un meci greu, cu campioana, cu liderul. E o echipă experimentată, cred că au cel mai bun lot din Liga I. O să avem un meci dificil, dar trebuie să ţinem cont că jucăm acasă, în Ştefan cel Mare. Poate dacă pierdeau cu Rennes ne-ar fi ajutat, dar aşa vin cu încredere. Trebuie să ne gândim că suntem şi noi pe un drum bun, chiar dacă am pierdut la Craiova, am făcut nişte greşeli. Eu cred că echipa care va greşi mai puţin va câştiga. Ei au două echipe, una în campionat, una în Europa şi jucătorii sunt de valori apropiate", a declarat Filip, sâmbătă, într-o conferinţă de presă.

Mijlocaşul dinamovist spune că atmosfera în cadrul echipei sale este una bună în ciuda problemelor financiare cu care se confruntă gruparea bucureşteană.

"Atmosfera în lot e bună, am vorbit între noi când a fost chestiunea aceea că se vinde sau nu se vinde, am strâns rândurile şi trebuie să fim puternici, pentru că nu avem altceva de făcut şi trebuie să luăm punctele, pentru că punctele nu se mai întorc. Deac este un jucător important de naţională şi dacă nu joacă mâine e senzaţional", a mai spus Filip.

Partida Dinamo - CFR Cluj, din cadrul etapei a 16-a a Ligii I, se va disputa duminică, de la ora 19:00, pe Stadionul din Şoseaua Ştefan cel Mare.