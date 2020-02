Jucătorul FCSB Adrian Popa: Dacă se juca 11 la 11 şi în repriza a doua, nu primeam gol

Jucătorul Adrian Popa consideră că altul ar fi fost rezultatul derbiului FCSB - Dinamo, dacă de la roş-albaştri nu ar fi fost eliminat Iulian Cristea, anunță news.ro.

"Nu avem ce face, ne pregătim de următoarea etapă. Este păcat că am avut şanse, dar nu am profitat. Rezultatele nu sunt de partea noastră, dar ne vom pregăti în continuare şi vom face totul să ne revenim. Nu sunt în măsură să discut despre cum am ajuns în această situaţie. Din punct devedere al fanilor, m-am simţit ca pe vremuri. Dacă se juca 11 la 11 în a doua repriză, nu primeam gol. Dar acum trebuie să învăţăm din greşelile noastre", a declarat Popa, la televiziunile care transmit meciurile din Liga I.

Citește și: Celebrul Conac Banffy, din zona Transilvaniei, a fost scos la vânzare

Dinamo a învins, duminică, pe teren propriu, cu scorul de 2-1 (1-1), formaţia FCSB, în etapa a XXV-a a Ligii I. FCSB a evoluat în inferioritate numerică din finalul primei reprize. La meci au asistat peste 25.000 de spectatori.

Slavko Perovici de la Dinamo a fost lovit în faţă de Iulian Cristea de la FCSB, atacantul prăbuşindu-se pe teren, în minutul 44 al derbiului Ligii I.

Jucătorii celor două echipe au făcut semne disperate echipei medicale să intre pe teren. Două ambulanţe au ajuns foarte rapid la mijlocul terenul unde s-a produs accidentarea.

Citeşte şi: BOMBĂ! Avocaţii mergeau cot la cot cu clienţii lor la licitaţiile deturnate - Avocaţi din Bucureşti şi Galaţi, printre inculpaţii din dosarul 'Executorii'

Cu sângele curgându-i din nas, sârbul a părăsit terenul conştient, pe targă, fiind transportat la spital. El a fost înocuit de Daniel Popa.

Arbitrul Feşnic i-a acordat iniţial cartonaşul galben lui Cristea, apoi a revenit asupra deciziei şi l-a eliminat.