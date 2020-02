Judecătorii TOACĂ Guvernul Orban: UNJR, AMR și AJADO au sesizat Avocatul Poporului privind OUG 23/2020 ce 'încalcă independența judecătorilor '

Asociatia Magistratilor din Romania (AMR), Uniunea Nationala a Judecatorilor din Romania (UNJR) si Asociatia Judecatorilor pentru Apararea Drepturilor Omului (AJADO) au trimis in data de 21 februarie 2020 o cerere catre Avocatul Poporului prin care au solicitat sesizarea Curtii Constitutionale a Romaniei cu privire la unele dispozitii din OUG 23/2020 ce incalca independenta judecatorilor si dreptul partilor la un proces echitabil, anunță judecătoarea Dana Gîrbovan.

In concret, magistratii au cerut Avocatului Poporului ca, “in temeiul art. 13 al. 1 lit. f din Legea nr. 35/1997 privind organizarea si functionarea institutiei Avocatul Poporului, sa sesizati Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor articolului 68^1 introdus in Legea nr. 101/2016 prin art. IV pct. 26 din Ordonanta de urgenta nr. 23/2020 pentru modificarea si completarea unor acte normative cu impact asupra sistemului achizitiilor publice, publicata in Monitorul Oficial nr. 106 din 12 februarie 2020, intrucat prin adoptarea acestuia au fost incalcate prevederile art. 1 alin. 5, art. 21, art. 115, alin. 4 si alin. 6, art. 125 alin. 2 si art. 134 alin. 4 din Constitutie“.

In motivarea cererii, asociatiile de magistrati au invocat faptul ca nu este motivata situatia extraordinara si nici urgenta care ar fi impus Guvernului adoptarea ordonantei de urgenta, ca lipseste avizul Consiliului Superior al Magistraturii si ca sunt aduse atingere drepturilor fundamentale ale persoanelor.

De asemenea, asociatiile au aratat ca dispozitiile ordonantei incalca regulile fundamentale ale statului de drept ce privesc suprematia legii, independenta justitiei si dreptul la un proces echitabil.

“Nu rezulta de nicaieri ce elemente extraordinare au aparut, diferite de cele din trecut, care sa impiedice modificarea legilor existente tot prin proceduri legislative urgente si care ar fi impus adoptarea unei ordonante de urgenta“, arata magistratii prin cererea adresata Avocatului Poporului.

Lipsa avizului Consiliului Superior al Magistraturii este un alt motiv de neconstitutionalitate, retinut constant de Curtea Constitutionala in jurisprudenta sa.

AMR, UNJR, AJADO au subliniat in sesizare ca “gravitatea instituirii unei abateri disciplinare noi printr-o ordonanta de urgenta, fara avizul Plenului Consiliului Superior al Magistraturii, este fara precedent“.

“Prin dispozitiile criticate se incalca prevederile art. 115 alin. 6 din Constitutie si ale art. 125 alin. 2 din Constitutie, cetatenii fiind invitati, practic, sa se adreseze unei instante a carei independenta este fundamental afectata prin instituirea unei abateri disciplinare ce impune judecatorilor sa solutioneze cauza in termenele extrem de scurte prevazute de actul normativ, cu ignorarea dreptului fundamental la un proces echitabil si a dreptului la aparare. In acest mod, accesul la instanta si procesul echitabil devin forme fara fond“, atrag atentia asociatiile profesionale semnatare.

Avand in vedere viciile grave de neconstitutionalitate argumentate in concret in cuprinsul sesizarii, AMR, UNJR si AJADO au solicitat Avocatului Poporului sesizarea Curtii Constitutionale cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor articolului 68^1, introdus in Legea nr. 101/2016 prin art. IV pct. 26 din Ordonanta de urgenta nr. 23/2020 pentru modificarea si completarea unor acte normative cu impact asupra sistemului achizitiilor publice.

AMR, UNJR si AJADO vor face, in continuare, toate demersurile legale necesare pentru apararea independentei justitiei, in toate componentele sale, cat si pentru garantarea si protejarea drepturilor fundamentale ale persoanelor.

Sesizarea INTEGRALĂ poate fi citită AICI.